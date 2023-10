Lançamentos! Preços de produtos chegam a R$ 43.999; confira

A Apple, uma das maiores empresas de tecnologia mundial, anunciou recentemente sua linha atualizada de produtos. O destaque vai para os novos MacBooks e os três novos chips desenvolvidos pela empresa.

Novos MacBooks e Chips

Na última segunda-feira (30), a Apple revelou seus novos MacBooks. As versões mais sofisticadas desses aparelhos podem alcançar o valor de R$ 43.999. Além dos laptops, a empresa apresentou três novos chips: M3, M3 Pro e M3 Max.

Os chips personalizados da Apple utilizam a tecnologia da Arm Holdings. Eles prometem proporcionar aos Macs uma maior duração da bateria e um desempenho superior em algumas tarefas, comparado aos computadores que utilizam o sistema operacional Windows da Microsoft.

Versões e Preços dos Novos MacBooks Pro

Os novos MacBooks Pro estão disponíveis em versões de 14 e 16 polegadas e nas cores prata e preto. A memória interna unificada pode chegar a 128 GB, no caso da versão M3 Max.

Nota: A partir do dia 7 de novembro os aparelhos começam a ser vendidos nos Estados Unidos, com preços a partir de US$ 1.599. Ainda não há previsão para a chegada desses produtos no Brasil.

Abaixo, os preços divulgados em reais no site oficial da Apple:

Versão 14 polegadas:



Você também pode gostar:

MacBook Pro chip M3 com CPU de 8 núcleos; GPU de 10 núcleos; Memória unificada de 8 GB; SSD de 512 GB – R$ 18.499,00 MacBook Pro chip M3 CPU de 8 núcleos; GPU de 10 núcleos; Memória unificada de 8 GB; SSD de 1 TB – R$ 20.499,00 MacBook Pro chip M3 Pro CPU de 11 núcleos; GPU de 14 núcleos; Memória unificada de 18 GB; SSD de 512 GB – R$ 22.999,00 MacBook Pro chip M3 Pro CPU de 12 núcleo; GPU de 18 núcleos; Memória unificada de 18 GB; SSD de 1 TB – R$ 26.999,00 MacBook Pro chip M3 Max CPU de 14 núcleos; GPU de 30 núcleos; Memória unificada de 36 GB; SSD de 1 TB – R$ 34.999,00

Versão 16 polegadas:

MacBook Pro chip M3 Pro CPU de 12 núcleos; GPU de 18 núcleos; Memória unificada de 18 GB; SSD de 512 GB – R$ 28.999,00 MacBook Pro chip M3 Pro CPU de 12 núcleos; GPU de 18 núcleos; Memória unificada de 36 GB; SSD de 512 GB – R$ 32.999,00 MacBook Pro chip M3 Max CPU de 14 núcleos; GPU de 30 núcleos; Memória unificada de 36 GB; SSD de 1 TB – R$ 38.999,00 MacBook Pro chip M3 Max CPU de 16 núcleos; GPU de 40 núcleos; Memória unificada de 48 GB; SSD de 1 TB – R$ 43.999,00

Novos iMacs

Além dos MacBooks, a Apple anunciou novos iMacs com tela de 24 polegadas. Os preços desses computadores começam a partir de US$ 1.299 e estão disponíveis em cores como rosa, prata, azul, verde, amarelo, laranja e roxo.

Um dos destaques dos novos iMacs é o aumento da memória RAM, que foi de 16 GB para 24 GB. Ainda não há uma data definida para o início das vendas desses produtos no Brasil.

No site oficial da Apple no Brasil, o preço do novo iMac parte de R$ 14.499 com CPU e GPU de 8 núcleos, armazenamento de 256 GB e memória unificada de 8 GB. A versão com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos custa R$ 18.499.

Ademais, a Apple continua a inovar com o lançamento de novos produtos e tecnologias. Com a chegada dos novos MacBooks e iMacs, além dos chips M3, M3 Pro e M3 Max, a empresa promete um desempenho superior e uma maior duração de bateria para seus aparelhos. No entanto, os preços altos podem ser uma barreira para muitos consumidores.

Leia também: