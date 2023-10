Leah McCourt confiante que luta contra Cris Cyborg acontecerá: ‘Vou lutar contra Cyborg em Belfast’

Leah McCourt tem uma visão para sua luta com Cris Cyborg.

Se dependesse de McCourt, ela daria as boas-vindas à lenda dos penas em seu país natal, a Irlanda do Norte, com o título de campeão do Bellator em jogo. McCourt derrotou Sara McMann no último sábado no Bellator 300 e depois enfrentou Cyborg no final da noite após a vitória de Cyborg sobre Cat Zingano para aparentemente definir seu confronto em pedra.

No entanto, com a venda do Bellator supostamente iminente, não está claro onde ou quando os dois se enfrentarão caso a promoção deixe de funcionar em um futuro próximo.

Sobre A hora do MMAMcCourt disse que ainda espera que seu confronto com Cyborg aconteça.

“Disseram-me que a luta poderia acontecer em Belfast”, disse McCourt. “Obviamente, tenho muito orgulho de ser de Belfast, tivemos noites de luta muito intensas, sou amigo do Carl Frampton, cresci assistindo boxe em grandes arenas. Mick Conlan e Tyson Fury e grandes noites de luta lá. Eu estava tipo, eu quero ser visto. Quero ser a garota que trará o maior show para Belfast. eu quero trazer [it] só para todo mundo lá, sempre tivemos a comunidade.

“No fundo do meu coração, acredito que isso vai acontecer. Acredito que vou lutar contra o Cyborg em Belfast.”

McCourt sabe que Cyborg tem planos de lutar no Japão antes que sua ilustre carreira termine, mas para ela uma luta em Belfast é a única opção.

Ela tem motivos para estar confiante, já que há anos sonha em algum dia lutar contra Cyborg. Indo para seu confronto crucial com McMann, McCourt não apenas previu uma vitória, mas que estaria cara a cara com Cyborg dentro da jaula do Bellator naquela mesma noite.

“Eu estava pensando em todo o acampamento, imaginando enfrentar Cyborg na jaula”, disse McCourt. “Eu estava realmente acreditando que isso iria acontecer naquela noite. Depois que ganhei, fui para [Bellator executive Mike] Kogan, ‘Posso entrar quando ela ganhar?’ Ele disse, ‘Sim, ok.’ Essa foto é exatamente o que eu tinha na cabeça durante todo o acampamento. Chegar a este ponto da minha carreira é inacreditável.”

“Totalmente surreal”, acrescentou McCourt quando questionado sobre como era realmente estar diante de Cyborg. “De onde eu venho e tudo que passei para chegar até aquele momento, foi inacreditável.”

Infelizmente para McCourt e Cyborg, quaisquer planos que qualquer um deles possa ter para a luta dependem de o Bellator ainda estar disponível em alguns meses. A promoção de longa duração tem um evento marcado para 17 de novembro em Chicago, mas uma venda pode colocar ela e quaisquer eventos futuros em risco.

É o impacto que o fechamento das portas do Bellator terá no dia a dia de seus funcionários que deixa McCourt mais angustiado.

“Quando assinei com o Bellator, eu morava na casa da minha mãe e eu e [my daughter] Isabella estava na mesma sala”, disse McCourt. “Não tínhamos nada, e então é como se essa empresa me levasse e as oportunidades que ela me deu, e eu estive lutando por todo o mundo – definitivamente, se isso chegar ao fim, será tão triste e tão comovente.

“Mike [Kogan] mudou a vida de tantas pessoas e ele é um ser humano tão bom, e se não continuarmos, ficarei arrasado. Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre as pessoas daqui e como elas são ótimas.”