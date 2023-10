LeBron James chega à abertura da temporada entre Lakers e Nuggets com uma roupa LV de US$ 25 mil

Emesmo que o Los Angeles Lakers perdeu a abertura da temporada contra o Denver Nuggets na terça-feira, Lebron James ainda chegou à arena em grande estilo. Em meio à sua recente colaboração com Louis Vuitton, o grande homem chegou com um impressionante ajuste de US$ 28 mil que incluía a bolsa que ele vem promovendo em enormes cartazes publicitários em todo o país. Na visão clássica da câmera de todos os jogadores chegando à arena, James parou na Arena de Baile do Denver Nuggets arrasando com seu estilo. Como parte de seu traje, ele usava uma jaqueta camuflada de tweed sem gola de US$ 5 mil, um par de calças de US$ 1.250 e tênis derby xadrez LV de US$ 1.220. Mas as duas peças que sobraram do seu traje eram as mais caras do conjunto. Com o Speedy Bandouliere 40 que custou US$ 11 mil e a pasta LV que custa US$ 9.500.

LeBron James teve uma noite difícil com o Lakers

Embora tenha perdido 21 pontos na abertura da temporada, LeBron James teve dificuldades contra os atuais campeões. Ele levou uma cutucada nos olhos e caiu no chão na frente de Reggie Jackson após um três mal defendido. Mas o mais importante é que ele foi ignorado por D’Angelo Russell quando recebeu claramente indicações para lhe passar a bola. No final, o Lakers perdeu o primeiro jogo da temporada com uma final Perda 119-107. A boa notícia é que as coisas só podem melhorar daqui para frente. Além disso, Anthony Davis não marcou nenhum ponto no segundo tempo e fez 0-6 em campo. James precisava desesperadamente que o grande homem lhe protegesse e isso simplesmente não aconteceu.

O Los Angeles Lakers não estava como sempre na temporada passada, mas perdeu para o time que os derrotou nas finais da Conferência Oeste na temporada passada. Se eles quiserem se tornar um importante candidato ao título no Ocidente este ano, James precisará de toda a ajuda que puder obter de cada um de seus companheiros de equipe. A falta de comunicação entre eles também foi um dos principais motivos pelos quais não conseguiram terminar o jogo por cima contra o Nuggets. A seguir, LeBron e o Lakers jogam em casa na quinta-feira contra o Phoenix Suns. LeBron James escolherá outra roupa cara para o próximo jogo ou irá mantê-la mais casual em casa?