EUÉ verdade para todos os esportes que aqueles que estão no topo são os mais suscetíveis a críticas quando fazem algo errado, devido à pouca frequência com que isso acontece.

Como acontece para Lebron Jamesfoi necessário apenas um jogo na nova temporada da NBA para o Los Angeles Lakers estrela será ridicularizada após algo que aconteceu quando ele estava em ação contra o Nuggets de Denver.

Bloqueio insano de LeBron James no primeiro arremesso de Jayson Tatum na NBAParker Johnson

Chegou o momento em que o jogador do segundo ano Christian Braun violentamente golpeou um LeBron arremessado no segundo quarto da partida, que terminou 119 a 107 a favor do Pepitasque são os atuais campeões.

Naturalmente, com LeBron sendo um nome tão maior no esporte do que Braunclipes do momento se espalharam como fogo nas redes sociais.

Fãs reagem ao bloqueio de Braun contra LeBron James

Lebron James estava dirigindo em direção à borda quando Braun pegou-o por trás, o que fez o chute voar para a primeira fila das arquibancadas.

Braun teve média de apenas 0,2 bloqueios por jogo como novato, mas negou um dos maiores de todos os tempos na noite de estreia.

“LeBron foi golpeado por Christian Braunmeu GOAT está lavado”, foi apenas uma das muitas reações nas redes sociais, enquanto alguns fãs perseguiam o veterano por esse momento viral e enquanto seus apoiadores percebiam que seus melhores dias podem ter ficado para trás.

Menos de meia hora para LeBron James

LeBron esteve em ação apenas 29 minutos na terça-feira, na qual marcou 21 pontos, e Lakers treinador Presunto Darwin sugeriu que tão pouco tempo de jogo poderia se tornar a norma.

“Acho que existe um sistema e vou segui-lo”, disse o quatro vezes MVP em sua disponibilidade de mídia pós-jogo, ao discutir seu tempo de jogo abaixo do normal.