LeBron James não está motivado para enfrentar o tagarela Nuggets na abertura da temporada

Los Angeles Lakers estrela Lebron James falou à imprensa no sábado após um dos treinos finais do campo de treinamento antes da abertura da temporada de terça-feira em Nuggets de Denver e afirmou que não está motivado para enfrentar o time que o eliminou no Finais da Conferência Oeste ano passado.

James, 38 anos, explicou que não encontra mais motivação para enfrentar um determinado time ou jogador e que a única inspiração para atuar vem de dentro dele.

“Eu não fico motivado contra [who] os oponentes [are] praticamente mais”, disse James. “Eu não preciso disso. Não quero dizer que não fico motivado para jogar, porque fico motivado para ir contra a concorrência, adoro competir contra os melhores.

“Mas não preciso de um indivíduo ou de uma equipe para me motivar. Sou automotivado. Sou o suficiente.”

A conversa fiada do Nuggets começa com o técnico Mike Malone

Treinador do Nuggets Michael Malone tem sido o favorito na campanha de falar mal do time contra o Lakers, que começou nos playoffs da temporada passada.

Malone, 52 anos, criticou a mídia várias vezes por não cobrir o Nuggets tanto quanto o Lakers, apesar de eles terem vencido o NBA campeonato.

James também bateu palmas várias vezes, mas agora aparentemente virou a página da briga da temporada passada com o Nuggets.