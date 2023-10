LeBron James provou que não é um jogador de equipe com comentários após a derrota do Lakers contra o Nuggets

Los Angeles Lakers perdeu o jogo de abertura contra o Nuggets de Denver e Lebron James parecia extremamente frustrado com a forma como foi usado durante o jogo. Teve um certo momento no meio do jogo em que ele conversa com o técnico Presunto Darwin para lembrá-lo que ele também pode jogar como armador. Aludindo claramente que ele não quer ficar no banco quando o jogo está em jogo. Após o jogo, ele decidiu criticar o sistema e se destacou dos demais companheiros. Ao final do jogo, James terminou com 21 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Ele apareceu ao lado Antonio Davisque também ficou profundamente decepcionado ao falar à imprensa.

LeBron James x Nikola Jokic? A carne Nuggets-Lakers continuaParker Johnson

James foi questionado sobre seu próprio desempenho e sobre Darwin Ham’s sistema. Lebron James não fez rodeios, mas ainda assim mostrou que não está olhando para o objetivo final do time. Aqui está o que ele disse após o jogo: “Mesmo que não tenhamos vencido, mas para mim, meu desempenho e o que fiz individualmente no tempo que estive lá, acho que fui produtivo. sem reviravoltas, então. Quero dizer, sempre quero estar na quadra, especialmente quando você tem a oportunidade de ganhar um jogo ou sente que pode causar um impacto, mas acho que existe um sistema em vigor e vou para segui-lo.”

LeBron James pode ser um melhor jogador de equipe?

A certa altura, o resultado final é que não usar Lebron James quando o time mais precisa de um jogador como ele é um erro do treinador. É fácil entender por que James ficou tão frustrado com o resultado, mas ele é um veterano experiente que também deve entender que essas questões são discutidas internamente. Pelo menos é isso que outros NBA as equipes o fazem, mas LeBron James tem crédito suficiente para criticar publicamente seu próprio treinador e seus companheiros de equipe dessa maneira. Todos eles têm naturalmente a liberdade de responder a LeBron, mas é improvável que o façam em público como ele fez.