LeBron James tenta fazer parte do podcast ‘New Heights’ dos irmãos Kelce

Swifties pode ficar bravo com isso Lebron James acabei de entrar na foto do Kelce irmãos para tentar roubar o trovão. Isso mesmo, o Los Angeles Lakers estrela acabou de twittar para tentar um possível convite para ‘Novas Alturas’ de Travis e Jason Kelce podcast. A dupla dinâmica vem obtendo números sérios no podcast há meses e está rapidamente se tornando parte do zeitgeist cultural do esporte. James pedir um convite a eles é uma atitude que o irmão Kelce simplesmente não pode deixar passar. Quando um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos entra em contato, você responde o mais rápido possível. James escreveu uma mensagem em sua conta X e recebeu uma resposta rápida dos irmãos Kelce.

Louco, não consigo um convite para participar de seu show fantástico! É porque vocês são realmente os Reis do NE Ohio e eu afirmo ser? Seja honesto! Sério, vocês são INCRÍVEIS!! LeBron James no show de New Heights

Os irmãos Kelce respondem rapidamente a LeBron James

Como esperado, os irmãos Kelce responderam rapidamente Lebron James‘ tweet estendendo um convite aberto para seu podcast. Foi simples, mas direto ao ponto, já que muitos dos maiores podcasts de spots do mundo deram sua própria chance ao Lakers estrela. Naturalmente, James não faz nenhum podcast porque é uma das pessoas mais ocupadas do mundo. Em meio à próxima temporada da NBA, ele terá que escolher cuidadosamente suas atividades para cumprir cada uma de suas responsabilidades. Mas até agora, podemos esperar Lebron James aparecendo como convidado especial no programa de podcast ‘New Heights’ dos irmãos Kelce. Tenha em mente que James jogou futebol americano no ensino médio, ele sabe tudo sobre a NFL.

No que diz respeito à nova temporada da NBA, LeBron James está se preparando para o novo ano e se preparando o máximo possível antes que o Lakers dê início a uma nova tentativa de campeonato. Chegar às finais da Conferência Oeste na temporada passada foi um grande lembrete de que o Lakers pode ter tudo para ir até o fim se todos os seus jogadores estiverem saudáveis. James é a chave para essa possibilidade, mas outras estrelas como Anthony Davis ou Austin Reaves também o são. Esta equipe já conquistou o campeonato em 2020 e com certeza tentará chegar à final novamente nesta temporada. Antes de começar, seria bom vê-lo no pocast com os irmãos Kelce.