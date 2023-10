Lei Paulo Gustavo vai premiar grupos culturais e incentiva o audiovisual em Penedo

Fazedores de cultura atuantes em Penedo atualizem o portfólio da sua arte e produtores de audiovisual preparem-se para elaborar projetos. No próximo dia 20 de outubro de 2023, os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) serão publicados no Diário Oficial do Município.

A data sobre a formalização das normas foi divulgada na última sexta-feira, 29, pela Secretária Teresa Machado, durante a última oitiva sobre a verba destinada pelo Ministério da Cultura para auxiliar quem faz cultura ou audiovisual em Penedo.

No auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), pontos importantes dos editais Velho Chico e Penedo é Cultura gerados pela LPG foram apresentados de forma resumida, com abertura para esclarecimentos durante a exposição.

Edital Velho Chico – produção e conteúdo audiovisual, com seleção via inscrição do projeto

1 – Produção de curta metragem (A) – 01 vaga contemplada com R$ 40.000,00

2 – Produção de curta metragem (B) – 05 vagas, cada um com R$ 20.000,00

3 – Produção de curta metragem (C) – 03 vagas, cada um com R$ 10.000,00

4 – Produção videoclipes – 04 vagas, cada um com R$ 10.000,00

Trabalhos em formato experimental (videodança, videopoema, vídeocast, mini docs, videos para youtube e outros) também estão incluídos no Edital Velho Chico, da seguinte forma:

Faixa A – 10 vagas, cada uma com R$ 5.000,00

Faixa B – 07 vagas, cada uma com R$ 2.500,00

O incentivo ao audiovisual em Penedo também prevê capacitação para audiovisual e adequação de equipamento cultural para funcionar como sala pública de exibição.

Edital Penedo é Cultura – premiação aberta para multilinguagens/manifestação culturais por mérito de atuação, incluindo cotas para negros e pardos (20%) e indígenas (10%) autodeclarados, com pontuação extra (0,5) na avaliação de zero a 10 para negros, pardos, povos tradicionais, mulher, pessoa idosa, indígenas, deficientes e LGBTQIAP+

Faixa A – 10 vagas, cada uma com R$7,000.00

Faixa B – 20 vagas, cada uma com R$3,000.00

Faixa C – 25 vagas, cada uma com R$1,500.00

Durante a última oitiva da LPG, a Secretária Teresa Machado informou ainda que, assim que os editais forem publicados, será promovida a leitura ponto a ponto de cada um para tirar dúvidas dos responsáveis pelos grupos culturais e o pessoal do audiovisual.

A orientação ao público-alvo dos editais é mais uma iniciativa de apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da empresa Strategio, parceira da ação de fomento à cultura, representada na 4ª e última oitiva da LPG por Rafael Arley.

Teresa Machado ressaltou aos fazedores de cultura a importância de estar com seu trabalho ativo e registrado em portfólio, pontos relevantes no edital Penedo é Cultura. Para o pessoal do audiovisual, inclusão de acessibilidade para PcD nos vídeos também conta muito a favor do projeto que deve ser, pelo menos, legendado.

Rafael Arley destacou o diálogo entre a SEMCLEJ e os públicos dos editais, construído de forma democrática como poucas cidades fizeram.

A Lei Paulo Gustavo foi sancionada em julho do ano passado, auxílio do governo federal destina para a área de cultura em função do impacto negativo da pandemia de covid-19 entre os que sobrevivem e também são beneficiados pela cadeia econômica do setor cultural.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa