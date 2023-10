Nos últimos dias, você pode ter se deparado com notícias sobre um suposto leilão de iPhones promovido pela Receita Federal. No entanto, é crucial que você esteja ciente de que essas informações são falsas e fazem parte de uma tentativa de golpe.

ALERTA: leilão de iPhones pode ser uma FRAUDE; saiba como se proteger!

Os Correios, em nota oficial, emitiram um alerta para esclarecer a situação e fornecer orientações sobre como se proteger contra esse tipo de fraude.

Não há leilão de refugo?

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos divulgou uma nota oficial para desmentir o suposto leilão de iPhones. Em suma, os Correios destacaram características que ajudam a identificar a veracidade das ações envolvendo a empresa. Aqui estão os principais pontos do posicionamento oficial:

Não há Leilão de refugo em andamento

A primeira e mais importante informação fornecida pelos Correios é que não há nenhum leilão de refugo em andamento. Isso significa que a notícia do leilão de iPhones não tem fundamento. Além disso, os Correios esclareceram que as alienações de bens da empresa são realizadas através de licitação, com a publicação de editais.

Assim sendo, esses bens são agrupados em lotes, e não vendidos como itens separados. Para obter informações oficiais sobre leilões dos Correios, é necessário consultar a página oficial da empresa.

Medidas contra uso indevido da marca



Os Correios também informaram que estão tomando medidas legais contra perfis nas redes sociais e na internet que usam indevidamente a marca dos Correios em anúncios de leilões e vendas que não têm qualquer relação com a empresa. Dessa forma, isso demonstra o compromisso da empresa em proteger os consumidores contra fraudes.

Como se proteger contra o golpe do leilão dos Correios

Agora que você está ciente de que o leilão de iPhones dos Correios é uma fraude, é fundamental tomar medidas para se proteger contra golpes semelhantes.

Verifique as informações da empresa

Certifique-se de que a empresa que está promovendo o leilão possui um endereço físico informado e um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) legítimo. Desse modo, entre em contato com o SAC para verificar a autenticidade.

Confira o CNPJ da empresa

Verifique se o site do leilão informa o número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa. Além disso, certifique-se de que a empresa esteja devidamente formalizada perante a Receita Federal.

Pesquise a reputação da empresa

Realize uma pesquisa na internet para encontrar reclamações ou avaliações da empresa. Uma vez que sites como Reclame Aqui e Consumidor.gov.br podem ser úteis para verificar a reputação da empresa.

Edital de leilão

Lembre-se de que leilões de órgãos públicos, como a Receita Federal ou os Correios, sempre são realizados com base em um edital previamente publicado. Assim, o edital deve conter informações detalhadas sobre os bens que serão leiloados.

Forma de pagamento

Ao fazer o pagamento por qualquer item, esteja atento a quem está recebendo o pagamento. Visto que é viável que certifique-se de que está pagando diretamente à empresa responsável pelo leilão ou ao leiloeiro oficial.

Preferência por pagamento em cartão de crédito

Em compras virtuais, é aconselhável dar preferência ao pagamento com cartão de crédito. Pois essa forma de pagamento oferece mais segurança e a possibilidade de contestar a cobrança em caso de fraude.

Em resumo, os Correios alertaram sobre o golpe envolvendo o suposto leilão de iPhones, esclarecendo que não há leilão de refugo em andamento e fornecendo orientações para proteger os consumidores.

Certamente, seguindo esses apontamentos, você estará mais bem preparado para evitar cair em golpes semelhantes no futuro. Lembre-se sempre de verificar a veracidade das informações e de consultar fontes oficiais antes de realizar qualquer transação online.