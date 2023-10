leilão online da Receita Federal de IPHONE e Xiaomi a partir de R$500

A Receita Federal está com um grande leilão de eletrônicos, incluindo celulares da marca Xiaomi e iPhone, com lances iniciais a partir de R$500. Este é o momento perfeito para adquirir um smartphone de alta qualidade por um preço acessível, mas aproveite que hoje é o último dia.

Detalhes do Leilão da Receita Federal

O leilão ocorrerá na terça-feira (3) e contará com cerca de 2800 celulares disponíveis para lances. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar até às 21h da segunda-feira (2).

No total, haverá 500 lotes disponíveis para este leilão, mais de 400 deles são exclusivamente de celulares. Dentre eles, é possível encontrar um Xiaomi Redmi Note 11 e um Blu Bold Like Us com lance inicial em R$ 500 até um conjunto de três iPhones 14 e um iPhone 11 com lance inicial em R$ 11 mil.

Além dos celulares, também será possível encontrar um lote com três automóveis — Ford Fusion 2011, Corsa Hatch 2004 e Spacefox de 2008 — com lance a partir de R$ 27 mil. Vale ressaltar que em alguns casos, como o do Spacefox, o veículo será leiloado sem os bancos.

Como Participar do Leilão

Para participar do leilão da Receita Federal, é necessário realizar um cadastro no e-CAC, utilizando certificado digital.

Depois de se cadastrar, você pode visualizar os lotes disponíveis, com detalhamento dos produtos que fazem parte e o valor mínimo para a compra.

Para agendar a visita, é necessário ligar nos telefones de cada local para verificar a disponibilidade. Todas as informações sobre os locais estão descritas no edital de número 0810500/000001/2023.



As mercadorias podem ser visitadas mediante agendamento. Todas as informações sobre os locais de visitação e retirada de lotes arrematados estão descritas no edital.

Importante

Vale pontuar que os lances são para os lotes, com todos os itens que o compõem. Portanto, é essencial se atentar as descrições e imagens disponibilizadas antes de fazer uma oferta.

Oportunidade Única

Este leilão é uma oportunidade única para adquirir um iPhone ou outro smartphone de alta qualidade por um preço muito abaixo do mercado. Se você estava pensando em comprar um novo celular, essa pode ser a sua chance de economizar.

Além disso, a variedade de produtos disponíveis faz com que este leilão seja atraente para todos os tipos de compradores, desde aqueles que procuram um celular para uso pessoal até empresas que desejam adquirir uma grande quantidade de telefones para revenda.

A era digital trouxe consigo inúmeras oportunidades para adquirir produtos de qualidade a preços competitivos. Entre essas oportunidades, estão os leilões online, que se tornaram uma tendência global. O leilão de iPhones é um desses eventos que atraem uma grande quantidade de interessados. Para ajudá-lo a entender melhor este processo, criamos este guia completo.

O que é um leilão de iPhones?

O leilão de iPhones é um evento onde diversos modelos do popular smartphone da Apple são oferecidos ao público em geral, por meio de lances. Os aparelhos disponíveis nesses leilões geralmente são apreendidos pela Receita Federal e, em seguida, disponibilizados ao público através de leilões. Portanto, trata-se de uma opção interessante para quem procura por iPhones a preços acessíveis.

Como funcionam esses leilões?

Os leilões de iPhones são realizados online e divididos em duas etapas. A primeira é a etapa de propostas, onde você pode enviar a sua oferta para o lote desejado. A segunda é a etapa de lances ao vivo, onde os maiores proponentes de cada lote podem competir entre si em tempo real.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa física maior de 18 anos e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pode participar dos leilões da Receita Federal. Pessoas jurídicas também podem participar, desde que estejam regularmente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Como se inscrever para um leilão?

O acesso ao leilão ocorre através do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) no site da Receita Federal. Para participar, é necessário ter uma conta GOV.BR com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Como é o processo de pagamento?

Em caso de vitória, o vencedor de cada lote deve pagar 100% do valor da proposta ou do sinal de laudo até o primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação. Vale lembrar que não há incidência de tributos federais, mas o ofertante deve arcar com o ICMS.

Qual é o valor mínimo para lances?

Os valores mínimos para os lances também variam de acordo com o lote e o modelo do iPhone. No entanto, é possível encontrar lotes com lances mínimos a partir de R$500.

Considerações Finais

Os leilões de iPhones são uma excelente oportunidade para adquirir este popular smartphone a um preço mais acessível. No entanto, é importante lembrar-se de verificar a descrição do lote cuidadosamente para saber exatamente o que você está adquirindo. Além disso, é essencial manter-se atualizado sobre as datas dos leilões e seguir todas as regras estabelecidas pela Receita Federal para garantir uma experiência de compra bem-sucedida.