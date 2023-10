Lenda da NFL Dick Butkus morto aos 80 anos

Ele jogou toda a sua carreira profissional com os Bears de 1965 a 1973… acumulando todos os prêmios individuais imagináveis ​​- seis seleções All-NFL, duas honras de Jogador Defensivo do Ano e oito Pro Bowls.

Butkus ganhou muitos apelidos devido ao seu estilo de jogo. incluindo The Maestro of Mayhem, The Enforcer, The Animal e The Robot of Destruction.