Leões melhoram para 5-1 enquanto a defesa do Detroit sufoca Baker Mayfield

Nó David Montgomery? Sem problemas.

O Leões de Detroit‘o running back burro de carga não conseguiu completar o jogo de domingo contra o Bucaneiros de Tampa Baymas o Leões‘O jogo de passes – e outro forte desempenho de sua defesa – levou-os a uma vitória fora de casa por 20-6.

Os Leões 5-1 são o time a ser batido no NFC Norteenquanto o 3-2 Bucs perdeu a chance de obter alguma separação do Santos de Nova Orleans no NFC Sul. O Santos perdeu por 20 a 13 para o Houston Texanos na primeira lista de jogos de domingo.

A captura de circo de Williams

Leões quarterback Jared Goff arremessou 353 jardas, o recorde da temporada, na vitória, completando 30 de suas 44 tentativas de passe no processo. Quarenta e cinco dessas 353 jardas ocorreram em um lance no final do terceiro quarto, quando Goff lançou uma bola profunda para o wide receiver do segundo ano Jameson Williams – que olhou por cima de um ombro, depois do outro, e então trouxe a bola para um touchdown que mudou o jogo

Willians estaria encerrando uma suspensão de seis jogos por violar disposições do NFLa antiga política de jogos de azar. Em vez disso, o ex-escolhido do primeiro turno teve sua suspensão reduzida e conseguiu uma das capturas do fim de semana em Estádio Raymond James. Ajudou a aliviar a pressão Detroitjogo corrido – os Leões terminaram a Semana 6 sem Montgomery (lesão na costela) ou novato Jahmyr Gibbs (isquiotibiais) em seu backfield.

Mas receptor Amon-Ra St. voltou de uma lesão abdominal e teve um dia de campo contra o Baía de Tampa defesa, recebendo 12 passes para 124 jardas e um touchdown.

Não mexa com St. Brown!

Leões engarrafam Baker

O Detroit a defesa está rapidamente se tornando uma força a ser considerada. Pela segunda vez em quatro semanas, o Leões mantiveram um oponente em apenas seis pontos – e pela terceira vez em quatro semanas, um oponente não conseguiu atingir 300 jardas de ataque contra o NFC Norte líderes.

Baker Mayfield completou 19 de seus 37 passes para 206 jardas e uma interceptação, empatando com o melhor recebedor Mike Evans quatro vezes para 49 jardas. O Bucaneiros‘run game nunca começou, como Tampa acumulou apenas 46 jardas no solo e perdeu facilmente o tempo da batalha de posse de bola (24 minutos a 36 minutos para Detroit). Tampa também converteu apenas duas vezes em 12 jogadas de terceira descida.