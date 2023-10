Leonardo DiCaprio é apalpado pela namorada Vittoria Ceretti

O ator e sua mais recente modelo italiana, Vittoria Ceretti estavam em uma festa de Halloween no sábado à noite nos arredores de West Hollywood – que durou até tarde da manhã seguinte, quando esse prático momento de PDA aconteceu entre o casal relativamente fresco.

Disseram-nos que LDC estava lá fora relaxando sozinho – tomando um pouco de ar fresco, ao que parece – quando Vittoria se juntou a ele no convés… momento em que eles começaram a se aconchegar um no outro.

Testemunhas oculares nos disseram que Vittoria então estendeu a mão por trás dele e enfiou as mãos na parte inferior de suas costas – enfiando a mão dentro e por baixo de suas cuecas… e aparentemente sentindo sua bunda nua. Pelo que nos disseram… Leo parecia estar gostando – o mesmo vale para ela também!

Assim que perceberam que estavam sendo observados/agredidos, no entanto… eles pararam o pow-wow e voltaram para dentro quase imediatamente – a coisa toda durou alguns minutos.

É raro ver afeto entre Leo e sua cara-metade – sempre o vemos rebolando com as gatas aqui e ali… mas raramente o pegamos mostrando um pouco de TLC. Provavelmente ainda menos quando se trata de uma mulher lidando com ele de forma tão robusta quanto VC é aqui.