Lesão de Adolis Garcia: Rangers oferecem atualizações sobre o rebatedor estrela após o jogo 3 da World Series

TO Texas Rangers venceu o jogo 3 da World Series na noite de segunda-feira – mas a vitória por 3-1 teve um custo.

O arremessador titular Max Scherzer foi levantado após três entradas depois de ser atingido por um combacker no final da segunda, enquanto as costas do rebatedor estrela Adolis Garcia pareceram fortalecê-lo quando ele acertou uma bola voadora no oitavo. O técnico do Texas, Bruce Bochy, forneceu atualizações sobre ambos os jogadores enquanto o Rangers liderava por 2 a 1 na série sobre o Arizona Diamondbacks.

Garcia indo para uma ressonância magnética

Com dois eliminados no início da oitava entrada, a sensação da pós-temporada Garcia disparou uma bola para o centro do campo e imediatamente agarrou a parte inferior das costas ao completar seu golpe. Depois de voar, Garcia dobrou na primeira base e foi retirado do jogo, com Travis Jankowski substituindo-o no campo direito.

Garcia, duas vezes All-Star, deixou o Chase Field com roupas normais e será submetido a mais testes para determinar a gravidade de uma suspeita de lesão oblíqua. Bochy disse à mídia que os Rangers saberão mais nas próximas 24 horas. O jogo 4 começa na noite de terça-feira às 17h03, horário local, em Phoenix.

E Scherzer?

Os planos de arremesso do Texas para o jogo 4 precisam ser redesenhados depois que Scherzer durou apenas três entradas no jogo 3. O titular projetado para terça-feira, Jon Gray, teve que entrar aliviado e acabou eliminando o Arizona por três entradas.

Após o jogo, Scherzer disse aos repórteres que suas costas “travaram” e o impediram de lançar a bola com alguma eficácia. O jogador de 39 anos, futuro membro do Hall da Fama, lançou três entradas sem gols, permitindo duas rebatidas e duas caminhadas enquanto registrava um strikeout.

Tanto os Rangers quanto os Diamondbacks se apoiarão fortemente em seus arremessadores substitutos no jogo 4. Os arremessadores iniciais – ou “abridores”, com previsão de lançamento de uma entrada ou mais – serão anunciados na terça-feira.