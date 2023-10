Lesão de Kenny Pickett: Steelers não tem certeza se o QB jogará na noite de quinta-feira

Tsua semana é curta para o Pittsburgh Steelers. Depois de uma derrota desanimadora em casa para o Jaguares de Jacksonville no domingo, o ladrões devem rapidamente voltar sua atenção para o Titãs do Tennessee sobre Quinta à noite futebol no Estádio Acrisure.

PitsburgoA situação do quarterback é incerta após uma lesão na costela do titular Kenny Pickett e uma exibição pouco convincente do backup Mitchell Trubisky contra o Jacksonville defesa. De acordo com o treinador principal Mike Tomlin, Pickett terá que se recuperar rapidamente para ter uma chance na noite de quinta-feira – mas nada foi descartado pelo centro em Pittsburgh.

Pickett tem uma chance; Fitzpatrick não

Falando à meda na segunda-feira, Tomlin disse isso Pickett não tem danos estruturais nas costelas, mesmo depois que a lesão o levou a abandonar o jogo de domingo no primeiro tempo. Por conta disso, Pickett poderá jogar se sua “preparação física” for forte.

Tudo profissional segurança Minkah Fitzpatrick também não conseguiu completar o jogo contra Jacksonville devido a uma lesão no tendão sofrida no primeiro quarto. Tomlin já o descartou em um grande golpe para o ladrões‘ defesa, mas a preocupação maior centra-se em quem liderará Pitsburgoofensa em unidades bem-sucedidas.

Pickett arremessou apenas 73 jardas no primeiro tempo e não lançou um passe para touchdown enquanto os fãs do Steelers começaram a expressar suas frustrações com o potencial de longo prazo da escolha do primeiro turno de 2022. Para ser justo, Trubisky não definiu exatamente o Jaguares‘ defesa acesa ao entrar no jogo – ele lançou um touchdown para George Pickensmas ele também foi interceptado duas vezes na derrota final por 20-10.

A decisão de Travis Kelce de assistir a um jogo da World Series saiu pela culatra, de acordo com um analista popular

Travis Kelce convocado por Shannon Sharpe por participar da World SeriesParker Johnson

Heyward perto de um retorno?

Mesmo depois de perder Fitzpatrick pelo menos para o próximo jogo, outra engrenagem crucial na Pitsburgo a defesa está se aproximando do retorno à ação, o que seria um grande impulso para o 4-4 ladrões‘ chances de playoff.

Cameron Heywardque jogou pela última vez na Semana 1, voltou a treinar e pode estar na disputa contra o Titãs. Heyward passou por uma cirurgia na virilha após a derrota na abertura da temporada para o São Francisco 49ers – e reunindo-o com TJ Watt na linha defensiva na segunda metade da temporada deve ser muito emocionante para os fãs do Steelers.