LeSean McCoy sobre Micah Parsons: ‘Parece que ele quer ser uma Águia’

Micah Parsons não está apenas chamando a atenção em campo; ele também está agitando isso. O Dallas Cowboys’ jogador de destaque está rapidamente se tornando uma das vozes mais sinceras do NFL mundo da mídia.

ParsonsO estilo sincero em seu programa do Bleacher Report, “The Edge”, tem sido regularmente um ponto de partida para conversas. Ele não hesita nem mede palavras; em vez disso, ele oferece suas opiniões contundentes, o que o torna um favorito para quem procura insights não filtrados. Como ele mesmo diz, ele “diz o que pensa e segue em frente”.

Sua versão mais recente certamente mexeu com a panela. No último episódio, o jogador criado em Harrisburg atribuiu o Filadélfia Eagles como o melhor time da liga. Considerando a intensa rivalidade entre os Águias e Cowboys, A opinião de Parsons surpreendeu muitos. Mas não é a primeira vez que ele demonstra admiração pelo Águias. Os fãs podem se lembrar de seu desejo da temporada passada, onde ele torceu abertamente para que os Eagles conquistassem o título. Super Bowl.

Esses casos, naturalmente, levaram a algumas brincadeiras divertidas. Alguns fãs e analistas especulam, ainda que brincando, que Parsons pode secretamente abrigar um desejo de usar o Águias‘ Jersey um dia.

LeSean McCoy compartilhou sua teoria sobre Parsons

Um dos que concordaram com essa teoria foi outro nativo de Harrisburg e ex-estrela do Eagle, LeSean “Shady” McCoy. Agora um rosto reconhecido no FS1, comentou McCoy em Parsons‘Classificação da NFL. “Se Micah acha que os Eagles são o melhor time do futebol, quem sou eu para discutir com ele?” ele disse. Indo um pouco mais longe, McCoy acrescentou:

Parece que… ele quer ser uma Águia. É o que parece, e temos espaço, e se ele quiser vir, ele pode vir. LeSean McCoy

Para quem acompanha, depois dos Eagles, Parsons colocou o São Francisco 49ers, Miami Dolphins, Baltimore Ravens e Cleveland Browns entre seus cinco primeiros. McCoy, no entanto, tinha suas reservas. “Talvez ele esteja sendo honesto, mas ele deveria ter tido a oportunidade Chefes lá dentro”, comentou.

Mas além da brincadeira, McCoy ofereceu uma visão mais séria sobre Parsons‘personagem: “Mas uma coisa sobre Micah, acho que ele realmente fala o que vê, fala o que sabe, fala o que sente.” Esse sentimento ficou evidente quando McCoy enfatizou repetidamente que não poderia contestar Parsons‘escolha para o time principal. Afinal, nas palavras de McCoy, “Ele diz que somos os melhores”, então talvez “somos os melhores”.