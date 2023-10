Lewiston, Maine: a cidade onde o nocaute icônico de Muhammad Ali fez história

Tele cidade onde Quarta-feira Os trágicos tiroteios em massa ocupam um lugar especial na história do boxe.

Vamos nos afastar um pouco das manchetes horríveis para mergulhar no que aconteceu em 25 de maio de 1965.

No coração de Mainesituado ao longo do Rio Androscogginfica a cidade de Lewiston.

Embora possa não ser um nome familiar para muitos, Lewiston, Mainetem uma notável fama que transcende seu ambiente tranquilo.

Esse cidade pequena gravou seu nome na história quando o mundo do boxe desceu sobre suas ruas despretensiosas em Maio de 1965naquela que se tornaria uma das partidas mais polêmicas e memoráveis ​​do esporte.

Cassius Clay tornou-se Muhammad Ali em Lewiston

Aquele dia fatídico marcou a revanche entre os impetuosos, Campeão de boxe de 23 anos conhecido como Argila de cassiusque estava fazendo sua estreia como Muhammad Ali, e o ex-campeão dos pesos pesados, Sonny “o Urso” Liston.

As apostas não poderiam ter sido maiores; foi uma batalha pelo campeonato mundial de pesos pesadose todos os olhos estavam voltados Lewiston.

O ringue de boxeuma arena simples, foi montada no no meio de uma pista de hóquei dentro de um bairro residencial modesto.

Originalmente construído por uma paróquia em 1958 para jogos de hóquei no ensino médioeste local despretensioso logo se tornaria o epicentro do mundo do boxe.

O revanche esperava-se que trouxesse glória e fama para Lewistonmas em vez disso, tornou-se conhecido localmente como “o fiasco” ou “o desastre.”

O comparecimento oficial da luta com ingressos foi um mero 2.434o menor para um luta pelo título dos pesos pesados na história moderna.

No entanto, a multidão total foi estimada em mais de 4.000incluindo torcedores que conseguiram ingressos grátis, mídia e repórteres, e aqueles que conseguiram entrar graças à falta de segurança instalada.

O nocaute icônico de Ali

Segundo registros, a briga começou por volta 22h40.

Perto de 1 minuto e 40 segundos marca, Sonny Liston lançou um golpe lento de esquerda, e foi então que Muhammad Ali, que parecia estar em retirada, rebateu Liston golpe com um gancho de direita curto e cortante.

Num piscar de olhos, Liston estava na tela e Todos ficou sobre seu oponente caído, provocando-o com palavras infames, “Levante-se e lute, otário!”

Nasceu uma lenda.

Essa luta foi mais do que apenas uma nocaute espetacular.

Ficou marcado por confusão e controvérsia quando o árbitro Jersey Joe Walcotto cronometrista de knockdown, Francisco McDonoughe Nat Fleischero editor do Revista Anellutou para determinar a hora exata de Liston queda e a conclusão da partida.

Walcott inicialmente anunciou um minuto como o tempo oficial, mas uma revisão da fita revelou Liston caindo em 1:44subindo em 1:56e a luta sendo oficialmente interrompida em 2:12.

Lewiston, Mainetestemunhou um evento histórico que ficaria para sempre gravado no livros de história do boxe.