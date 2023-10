Liberado o calendário oficial do Auxílio-Gás de outubro

O mês de outubro mal teve início e já foi divulgada a programação integral e quantias associadas ao Auxílio-Gás para os beneficiários do Governo Federal. Isso representa um auxílio concedido pelo governo de suma importância.

A cada bimestre é transferido aos cidadãos brasileiros inscritos no CadÚnico um montante de até R$ 110 (dependendo do mês) para aquisição do botijão de gás de 13 quilogramas. Devido às flutuações nos preços do gás de cozinha, o Auxílio-Gás passou por uma atualização, surpreendendo a todos com o seu valor.

Auxílio-Gás de outubro te confirmação

O Auxílio-Gás é concedido a cada bimestre, considerando sempre sua distribuição nos meses pares. Portanto, os desembolsos têm início em fevereiro e se estendem até dezembro, mantendo rigorosamente a proporção mencionada.

Neste mês de outubro, o Governo Federal acaba de oficializar o Auxílio-Gás, trazendo benefícios para milhões de cidadãos brasileiros. Isso se deve em grande parte ao fato de que a maioria esmagadora dos receptores do Auxílio-Gás também é atendida pelo Bolsa Família.

É relevante destacar que o pagamento do Bolsa Família ocorre simultaneamente ao Auxílio-Gás. Consequentemente, aqueles que recebem ambos os auxílios terão seus desembolsos efetuados nos mesmos dias.

Os pagamentos são realizados durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS de cada cidadão brasileiro. Há alguns meses, os indivíduos que recebem seus benefícios na segunda-feira já podem acessá-los no sábado anterior. Abaixo, apresentamos o cronograma oficial liberado:

Se o NIS tiver o final 1: 18 de outubro;

Se o NIS tiver o final 2: 19 de outubro;

Caso o NIS tenha o final 3: 20 de outubro;

Caso o NIS tenha final 4: 23 de outubro (adiantado para o sábado, 21);

Se o NIS tiver o final 5: 24 de outubro;

Se o NIS tiver o final 6: 25 de outubro;

Caso o NIS tenha final 7: 26 de outubro;

Caso o NIS tenha final 8: 27 de outubro;

Se o NIS tiver o final 9: 30 de outubro (adiantado para o sábado, 28);

Se o NIS tiver o final 0: 31 de outubro.



Qual será o valor do Vale-Gás de outubro?

O montante do Auxílio-Gás é calculado com base na média nacional dos custos do gás de cozinha de 13 kg. Isso porque o governo continua mantendo uma proporção de 100% em relação a esse valor médio. É essencial destacar que o benefício é específico para o gás de cozinha de 13 kg.

A distribuição do auxílio ocorre a cada bimestre, uma vez que se considera que, em uma residência comum, esse é o período médio de consumo do gás de cozinha. Em fevereiro, o Auxílio-Gás foi de R$ 112, enquanto em agosto, o valor diminuiu para R$ 108.

Ambos os valores estão em constante redução devido a um único motivo: a diminuição da média nacional dos preços. Isso resulta em uma diminuição do valor do benefício, o que beneficia ambas as partes envolvidas.

Tudo indica que, até o final do ano, o preço do gás de cozinha irá experimentar uma redução significativa. Para este mês, o valor do gás de cozinha de 13 kg será de R$ 110, mesmo que esteja ligeiramente abaixo da média atual. No entanto, é importante observar que nos últimos meses o Governo Federal tem pago um valor superior à média para os cidadãos brasileiros.

Bloqueio do benefício pode prejudicar muitos brasileiros

A título de esclarecimento, o objetivo dos cortes realizados pelo Governo Federal é direcionado às famílias que recebem o auxílio, mas que possuem informações desatualizadas no Cadastro Único. Esse sistema é utilizado em diversos programas sociais no Brasil, incluindo o Auxílio-Gás e o Bolsa Família, como exemplos.

No mês de outubro, os pagamentos do programa terão início no dia 18, após uma pausa de mais de 30 dias. O benefício não foi concedido em setembro, uma vez que os recursos são disponibilizados a cada dois meses.

Entretanto, para receber o auxílio, é crucial que os beneficiários estejam atentos e mantenham suas informações atualizadas no Cadastro Único. No mês de agosto, o último mês em que o benefício foi concedido, o Ministério do Desenvolvimento suspendeu o pagamento para mais de 124 mil famílias, exigindo uma atualização cadastral.

Adicionalmente, é relevante salientar que a revisão cadastral que o Governo Federal realizará em outubro terá como alvo novos grupos. Especificamente falando, serão os cadastros que não foram atualizados nos últimos cinco anos, ou seja, desde 2018 ou 2019.