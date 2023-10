Licitação da obra da ponte Penedo-Neópolis é marco histórico, afirma Ronaldo Lopes

Um investimento idealizado pelo engenheiro civil Ronaldo Lopes que vai beneficiar o Baixo São Francisco e o Litoral Sul Alagoas avança para ser realizado. A construção da ponte sobre o rio São Francisco, entre Penedo e Neópolis, está com edital lançado.

O ato administrativo foi oficializado nesta terça, 03, em Brasília, pelo Ministro dos Transportes e senador Renan Filho, parceiro do projeto elaborado a pedido de Ronaldo Lopes, com recursos de emenda parlamentar do então deputado federal e do senador Renan Calheiros.

O apoio dos políticos alagoanos tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento não só de Penedo e região, mas para todo o Nordeste que terá uma nova rodovia federal, a BR 349, ligando Salvador-BA ao Recife-PE, graças à ponte.

Convidado para a solenidade, Ronaldo Lopes destacou a importância de Penedo como porto para o escoamento de produtos, entre as regiões Sul e Sudeste com o Nordeste, fluxo modificado com a construção da ponte entre Porto Real do Colégio-AL e Propriá-SE no percurso da BR 101.

O empenho de uma década para a retomada do protagonismo penedense alcança o marco histórico, conforme salientou o Prefeito de Penedo, agradecendo ao Presidente Lula, fazendo o convite para que retorne à cidade, referindo-se à visita de 2017, com a próxima ocasião utilizando a ponte como acesso.

A ponte Penedo-Neópolis tem custo estimado em trezentos milhões de reais, estrutura projetada com um quilômetro e cento e oitenta metros de extensão e dezoito metros de largura, incluindo passagem para pedestres e ciclovia.

“Essa obra vai beneficiar todo o sul de Alagoas e o norte de Sergipe, em todos os setores, especialmente para o turismo”, destacou o Ministro Renan Filho, antes da apresentação do diretor geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes), Fabrício Galvão, que mencionou o empenho do Prefeito Ronaldo Lopes para o investimento.

Representados pelos respectivos líderes, deputados federais e senadores de Alagoas e de Sergipe parabenizaram a iniciativa e declararam apoio à obra que precisará de recursos de emenda parlamentar, além de verba federal.

O governador Paulo Dantas enalteceu o trabalho de Renan Filho por Alagoas e que a ponte da integração, como se referiu à obra, irá fomentar a região do Baixo São Francisco e é a garantia dos compromissos assumidos durante a campanha

Fábio Mitidieri, governador de Sergipe, também prestigiou o ato e destacou o resgate da esperança com o governo Lula, afirmando que a ponte liga o passado ao futuro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Márcio Ferreira e Raíssa Tenório