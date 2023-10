Lil Baby diz que o homem apresentado no vídeo de sexo masculino não é ele

O homem que pode ser visto no clipe aparentemente tem uma semelhança passageira com Lil Baby – pelo menos é o que muitas pessoas acreditam, de qualquer maneira… uma noção que é ainda mais alimentada por uma legenda que cobre parcialmente todo o rosto desse cara, que diz “Nah lil baby 😭.”

Em outras palavras, algum clipe aleatório de um cara fazendo sexo oral com outro homem foi gravado na tela, alguém anexou o nome de Lil Baby a ele… e então tentou fazer com que fosse legítimo.

Lil Baby aborda trolls da Internet via IG. pic.twitter.com/QJkI8RaOLQ

É claro que o Twitter está se divertindo muito com isso agora… com uma tonelada de piadas maldosas e homofóbicas voando às custas de LB – mas ele já está jogando água fria em tudo.

Ele pegou suas histórias de IG e escreveu com bastante clareza: “Vocês precisam parar de usar meu nome e imagem quando ficarem entediados, então os extremos que os mfs vão para ter influência são doentios. NÍVEL. Esta é a última vez que abordo qualquer tipo de isca de clique idiota.

Então, aí está… Lil Baby está dizendo definitivamente que não é ele. Além disso, FWIW, o cara que está neste vídeo viral pode ser qualquer um – nem mesmo se parece com LB com base no que você pode ver, e considerando que seu rosto está fortemente obscurecido… ainda mais motivo para duvidar.