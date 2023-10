Lil Baby exige que Chrisean Rock pare de trollá-lo por Blueface

Lil bebê terminou de desempenhar um papel de apoio no processo contínuo Cara Azul dar Rock cristão drama de reality show, e ele está dizendo às pessoas… não @ele ou dap-lo com nenhuma de suas atualizações!!!

Um bebê enfurecido desabafou na segunda-feira por meio de vários posts no X… admitindo que realmente “conversou” com Chrisean em uma festa, mas não de uma forma sexual e diz que essa nunca foi sua intenção.

O rapper do 4PF não usa as redes sociais com tanta frequência, mas agora ele está… simplesmente para que os fãs, e Chrisean, saibam que a trollagem tem que parar hoje!!!