Lil Yachty estreia folheados de US$ 1 milhão após participação no novo álbum de Drake

Lil Yachty está dando um significado totalmente novo à frase “gosto caro”… o rapper estrela acabou de receber um par de folheados personalizados, no valor de US$ 1.050.000!!!

Lil Boat revelou seus novos chompers na quinta-feira … a última arte de Thomas Connelly , DDS, o Bev. Dentista de Hills conhecido por trabalhar com muitas outras celebridades, como Post Malone , Shaq , Odell Beckham e outros.

Disseram-nos que a Angel City Jewellers forneceu os diamantes… 16 quilates para ser exato, completos com 4 pedras de corte personalizado.

Yachty teve um ano muito estelar, ele apareceu no Drakedo novo álbum, e ele acabou de receber uma ótima crítica de Donald Glover por sua colaboração em “Secret Recipe” com J. Cole.