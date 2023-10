Lily Gladstone, estrela de ‘Killers Of The Flower Moon’, faz piquetes em meio ao lançamento do filme

Reproduzir conteúdo de vídeo



X / @/lily_gladstone

Lily Gladstone é o assunto da cidade agora com sua reviravolta no Oscar Martin Scorsesea mais recente joia – mas no meio do lançamento de seu filme … ela está lutando contra o poder.

A atriz estava nas ruas de Nova York na sexta-feira, onde fazia piquetes com outros membros do sindicato SAG-AFTRA em meio à greve contínua – e ela parecia ter uma atitude muito boa sobre isso… fazendo um movimento e até gravando ela mesma. ‘ pelo caminho.

Parece que ela estava recebendo algum apoio dos moradores locais, com motoristas de caminhão e outros transeuntes buzinando em apoio. Sua legenda também é bastante reveladora – assim como todas as suas outras postagens no Twitter, que falam sobre a necessidade de a AMPTP chegar a um acordo justo.

Lily escreve: “Segure a linha. (Não há problema em dançar enquanto você faz isso.)” … e depois acrescenta: “A solidariedade é real… Sua união, minha união!” Claro, ela também tinha sinalização SAG.

O que há de mais incrível nisso é “Killers Of the Flower Moon” – em que ela estrela ao lado Leonardo Di Caprio dar Robert de Niroe realmente se segurando – chegou aos cinemas neste fim de semana … mas infelizmente ela não conseguiu fazer nenhuma divulgação por causa da greve.

Em vez de se esconder, porém, ela está mostrando onde estão suas prioridades… com seu sindicato. O que também é notável é que sua atuação em ‘KOTFM’ a lançou como pioneira na categoria de Melhor Atriz na cerimônia do Oscar do próximo ano – mas ela parece uma norma total aqui!