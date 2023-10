Limpe chão com amaciante e veja este resultado incrível

Quando se trata de limpeza doméstica, é sempre interessante buscar alternativas eficazes e econômicas. Uma dessas alternativas é o uso do amaciante de roupas para limpar o chão, o que traz resultados surpreendentes.

Sendo assim, hoje vamos explicar por que o amaciante é bom para limpar o chão, oferecer dicas de misturinhas e mostrar outras áreas em que você pode usá-lo na limpeza da sua casa.

Desse modo, você vai poder aproveitar um só produto para deixar a casa toda limpinha e perfumada. Então, leia até o final para não perder nenhuma dica importante.

Por que o amaciante é bom para limpar o chão?

O amaciante de roupas possui ingredientes que ajudam a amaciar as fibras dos tecidos, além de deixar um aroma agradável. Porém, além desses benefícios conhecidos, ele também pode ser um ótimo aliado na limpeza devido à sua composição e propriedades.

O amaciante, quando diluído em água, forma uma solução com características que facilitam a remoção de sujeiras e impurezas presentes no chão. Isso porque ele possui agentes que quebram a sujeira, tornando-a mais fácil de ser removida. Além disso, o amaciante deixa um brilho sutil no chão, contribuindo para um resultado final impecável.

Suas propriedades emolientes também ajudam a formar uma capa protetora evitando que a poeira se acumule sobre a superfície. Assim, demora mais tempo para que você precise limpar novamente, o que economiza seu tempo e energia.

Sem contar que o cheiro do amaciante é muito agradável, com um toque cremoso, de forte fixação e longa duração. Portanto, além de limpinha e sem poeira, se você usar o amaciante na sua faxina, sua casa vai ficar cheirosa por muito tempo.

Dicas de misturinhas com amaciante para limpar o chão



Você também pode gostar:

Além de usar o amaciante sozinho para limpar o chão, você pode combiná-lo com outros produtos e usá-las em diferentes tipos de pisos. Veja em seguida algumas dicas nesse sentido.

1. Mistura básica

Em um balde com água, adicione uma xícara de amaciante de roupas. Misture bem e utilize essa solução para limpar o chão. A saber, essa mistura pode ser usada tanto em pisos frios, como cerâmica e porcelanato, quanto em pisos de madeira.

E o melhor de tudo é que enquanto você limpa, um perfume agradável vai se espalhando pelo ambiente.

2. Limpeza de pisos laminados

Muitas pessoas têm receio de usar água em superfícies laminadas, pois o contato excessivo pode danificar o material. Nesse caso, você pode optar por uma mistura de água e amaciante sem enxágue. Basta misturar em um borrifador e aplicar diretamente no chão, evitando o acúmulo de água.

Desse modo, você deve borrifar a mistura no pano e não no chão, para evitar marcas de escorrimento e manchas. Aí é só passar o pano no chão e deixar secar naturalmente.

3. Limpeza de porcelanatos

Para porcelanatos com acabamento brilhoso, o ideal é diluir o amaciante de roupas em água morna, numa proporção de 1:4. Assim, aplique essa mistura no chão utilizando um pano ou mop úmido e espere secar. O resultado será um brilho excepcional.

4. Amaciante e vinagre branco

A combinação de amaciante e vinagre branco forma uma misturinha matadora para a limpeza da casa! Afinal, o vinagre limpa, desinfeta e dá brilho, o que otimiza a ação do amaciante.

Portanto, você pode adicionar o vinagre branco em qualquer uma dessas misturinhas e aplicar nos mais diversos tipos de piso, tendo os melhores resultados possível.

Outras áreas da casa onde o amaciante pode ser usado

Além de ser eficaz para a limpeza do chão, o amaciante também pode ser utilizado em outras áreas da casa. Veja como ele pode tornar a limpeza mais fácil e eficiente

Limpeza de móveis

Misture água e amaciante em partes iguais e utilize um pano macio para limpar móveis de madeira, como mesas e cadeiras. Assim, sua ação removedora de sujeiras e o aroma agradável vão deixar seus móveis com um aspecto renovado.

Sofá, tapetes e cortinas

Dilua uma pequena quantidade de amaciante em água, junte um pouco de vinagre branco e pulverize essa mistura nos tecidos. Em seguida, utilize um pano limpo para esfregar suavemente o local.

O amaciante vai ajudar a amaciar as fibras dos tecidos, além de remover sujeiras e deixá-los com um cheirinho agradável. Enquanto isso, o vinagre vai eliminar micróbios e partículas de poeira, deixando sua casa limpinha, desinfetada e cheirosa.

Aliás, essa misturinha é imbatível para remover manchas de estofados sem agredir o tecido. Além de eliminar sujeiras e maus cheiros deixados por crianças e pets, por exemplo, sobre as superfícies de tecido.

Gostou das dicas? Então, limpe o chão e outras áreas da sua casa com amaciante e veja os resultados incríveis!