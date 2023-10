Lincoln Riley apóia a defesa da USC em meio a críticas: “Muitas coisas boas estão acontecendo aqui”

Dapesar de ostentar um impressionante recorde de 6-0 nesta temporada, o Trojans USC têm enfrentado preocupações crescentes sobre as suas capacidades defensivas. Seus jogos consecutivos, permitindo mais de 40 pontos contra rivais da conferência, geraram críticas intensas tanto de torcedores quanto de especialistas. Ainda, Lincoln Riley, USCtreinador principal, continua apoiante da sua equipa defensiva e coordenador Alex Grinch.

“Há muitas coisas boas acontecendo aqui”, Riley afirmou durante uma reunião de imprensa pós-treino na terça-feira. “Seremos donos das coisas que precisam melhorar. As pessoas precisam ter certeza de que estão vendo o outro lado também. É isso que estamos tentando dizer há muito tempo… estamos desabafando um pouco um pouco de frustração com isso, para ser totalmente honesto. Gosto do trabalho que estamos fazendo lá. Acho que estamos preparados para jogar muito bem na segunda metade da temporada.”

Riley destacou um momento crucial da última partida contra Arizona, sugerindo que as percepções poderiam ter sido significativamente diferentes se não fosse por um único gol perdido. Ele acredita que se o chute tivesse dado certo, a narrativa em torno de sua defesa teria mudado.

“Você chega a esse ponto em jogos como esse e alguém tem que fazer uma jogada para virar a situação”, comentou Riley.

(Se) fizéssemos aquele field goal (no final do tempo regulamentar), estaríamos falando sobre como a defesa cedeu apenas 11 pontos no resto do dia e começou a corrida que nos colocou de volta na mesma página. Mas é um field goal que não fazemos e sobre o qual a defesa não tem controle. Tudo o que todo mundo quer fazer é olhar a pontuação final e ela simplesmente não conta toda a história. … esta é uma unidade (defensiva) muito melhorada. Não há dúvida sobre isso. Lincoln Riley

USC começou a cair no ranking

No entanto, os números representam um desafio para USC. Atualmente ocupam o 10º lugar no ranking Pac-12 para total de jardas rendidas e 7º em pontos sofridos por jogo. Mesmo com um forte início de conferência e um desempenho de destaque do atual vencedor do Heisman Calebe Williamsa posição da USC no AP Top 25 vacilou devido a essas preocupações defensivas.

O verdadeiro teste para USCa defesa está no horizonte. Com cinco dos últimos seis jogos contra equipes classificadas, eles terão amplas oportunidades para provar seu mérito, a começar pelo confronto contra rivais históricos. Nossa Senhora, em Bend Sul, Indiana.