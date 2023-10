Linha de roupas de couro vegano de Kylie Jenner recebendo apoio da PETA

A bilionária magnata da maquiagem agora está mergulhando no ramo de roupas, e o primeiro lançamento de sua empresa, Khy, inclui um sobretudo e alguns vestidos colantes feitos de couro sintético.

O pessoal da PETA disse ao TMZ… eles estão entusiasmados com a escolha de Kylie pelo couro vegano porque isso “poupa vacas vulneráveis ​​da faca do matadouro e mostra que cruel– a moda livre é verdadeiramente o caminho do futuro.”