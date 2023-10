Linha Kim Kardashian SKIMS MENS fatura milhões de dólares por minuto no lançamento

Os números não mentem, os homens querem seus SKIMS, e isso foi comprovado no dia do lançamento… arrecadando milhões de dólares por minuto para Kim Kardashian o mais recente empreendimento.

A linha SKIMS MENS – com roupas íntimas e itens básicos – foi lançada na quinta-feira com uma enxurrada de apoio. Fontes com conhecimento direto afirmam que foi o maior dia de vendas da SKIMS desde o lançamento da marca.