LinkedIn lança assistente de Inteligência Artificial para recrutadores de emprego (Confira!)

O LinkedIn atualmente é uma das maiores redes sociais voltada para negócios. A princípio, a Microsoft, empresa responsável pela plataforma, anunciou recentemente, que deverá lançar uma série de recursos baseados na tecnologia de Inteligência Artificial, para ajudar os recrutadores em sua busca por profissionais qualificados.

Todavia, no último dia três de outubro, o LinkedIn lançou o piloto de seu “Recruiter 2024”. Ele é uma função dentro da plataforma de negócios que utiliza a Inteligência Artificial com o objetivo de auxiliar os recrutadores. De acordo com a Microsoft, eles poderão fazer perguntas em linguagem natural para achar candidatos na rede social.

Analogamente, as empresas que estiverem em busca de profissionais para integrarem seu quadro de pessoal, poderão também criar anúncios dentro da plataforma. Sendo assim, eles seriam direcionados para a oferta de novas vagas de emprego dentro do próprio LinkedIn através de várias campanhas direcionadas.

Ademais, o CEO da Microsoft, Ryan Rolansky, durante o Talent Connect Summit em Nova York, disse que, a indústria neste momento, tem uma grande necessidade de novos manuais. Para ele, a tecnologia de Inteligência Artificial poderá auxiliar em sua construção, de inúmeras maneiras, com uma grande praticidade e eficiência.

Inteligência Artificial e recrutadores

O LinkedIn, além do recurso de recrutamento junto à Inteligência Artificial, também lançou o treinamento assistido pela tecnologia, na seção da rede social “LinkedIn Learning”. Rolansky afirmou que a ferramenta poderá personalizar seu conteúdo e apresentar inúmeros conselhos em tempo real, de acordo com o perfil profissional.

Desse modo, é importante mencionar que o LinkedIn no ano passado fez um anúncio informando que houve um aumento exponencial, de 65% no interesse de seus usuários por seus cursos de Inteligência Artificial. No momento, as ferramentas que utilizam a tecnologia ainda estão disponíveis para um pequeno grupo.

Espera-se que os recursos baseados na nova ferramenta estejam à disposição de todos os usuários da rede social em pouco tempo. Aliás, a Microsoft, dona da plataforma de negócios, utiliza a tecnologia desenvolvida pela OpenAI, do ChatGPT. Sendo assim, o robô será utilizado para o desenvolvimento de novas funcionalidades.

No mês de maio de 2023, o LinkedIn lançou o recurso de mensagens assistidas pela Inteligência Artificial para recrutadores. Até o momento, cerca de 74% de seus usuários afirmaram que a ferramenta auxilia na economia de tempo. A empresa tem integrado vários aplicativos a sua tecnologia, em diversas operações na plataforma.



Tecnologia inovadora

Inúmeras companhias, em todo o mundo, entraram na briga pelo desenvolvimento da melhor tecnologia de Inteligência Artificial. No final de setembro, Mark Zuckerberg, dono da Meta, empresa responsável pelo Whatsapp, Facebook e Instagram, lançou um chatbot chamado de Meta AI, para concorrer diretamente com o ChatGPT.

Dessa maneira, o Meta AI deverá se integrar a todas as plataformas da Meta, como suas redes sociais, e aplicativos de mensagens. Com várias empresas apostando na Inteligência Artificial e em suas funcionalidades, quem ganha são seus usuários, que terão à disposição inúmeras ferramentas desenvolvidas pela nova tecnologia.

Como falado anteriormente, nos últimos anos houve um aumento expressivo nas vagas de emprego que mencionam a Inteligência Artificial tradicional e generativa. No Brasil, esse número triplicou. Em síntese, o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIna coletou as informações, junto ao estudo da Censuswide.

Para o levantamento do LinkedIn, foram entrevistados quase 30 mil profissionais de diversos países. Podemos destacar o Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália, Singapura, Índia, França, Alemanha, Brasil, Espanha, Arábia Saudita, Holanda, Itália, Indonésia, Filipinas, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Japão.

Levantamento do LinkedIn

A pesquisa se deu entre os dias 23 e 31 de agosto deste ano. Vale ressaltar que todos os participantes eram maiores de 16 anos. O estudo ainda apontou que as candidaturas a vagas de emprego voltadas para o uso da Inteligência Artificial aumentaram em todo o mundo. Inúmeros profissionais estão entusiasmados com essa tecnologia e suas ferramentas inovadoras.

Em conclusão, esses trabalhadores, cerca de 97% do total, estão bastante ansiosos para utilizar as ferramentas de Inteligência Artificial para o seu dia a dia corporativo. Cerca de 62% dos profissionais entrevistados na pesquisa, desejam aprender um pouco mais sobre a nova tecnologia. Para ajudar as empresas, o LinkedIn tem lançado uma série de ferramentas.