Lionel Messi perde a calma com Santiago Arias durante o mergulho

ADepois de vencer a Copa das Ligas e perder a final da Open Cup nos Estados Unidos, Lionel Messi perdeu diversas partidas com Inter Miami.

Na Major League Soccer (MLS), o último jogo da lenda havia sido no dia 20 de setembro, na derrota por 4 a 0 para Toronto.

Por problemas físicos e prevenção de lesões, ‘Leo’ teve alguns dias de folga e sua equipe percebeu.

Nas últimas semanas, o time rosa perdeu a final da Open Cup contra Dínamo de Houston e na MLS empatou contra Cidade de Orlando e Cidade de Nova Yorkalém de perder por vitória esmagadora para o Chicago Fire.

Este cenário dificultou muito ao Inter manter qualquer esperança de chegar aos play-offs, pois precisava de vencer os últimos três jogos.

A grande esperança era a volta de Messi, no sábado, 7 de outubro, para enfrentar FC Cincinnatitime que a seleção argentina havia eliminado na Copa Aberta nos pênaltis e havia clima hostil para o ex-jogador do Barcelona.

DUELO SUL-AMERICANO! Confronto picante entre Leo Messi e o colombiano Santiago Arias na MLS. @MLS na maçã pic.twitter.com/gW7SHBb4FY ? Centro Esportivo (@SC_ESPN) 8 de outubro de 2023

Lionel Messi eliminado da MLS

Para a partida contra o time de Cincinnati desta vez em casa Messi não começou e esperou no banco se fosse necessário.

Aos 55 minutos o jogo parecia muito complicado para Inter Miami e o técnico Gerardo ‘Tata’ Martino decidiu trazer a grande estrela em busca da tão necessária vitória.

Embora no primeiro tempo a equipe do ex-Barcelona tenha feito três chutes na trave e o goleiro rival tenha sido a estrela, no segundo tempo o Cincinnati acordou e Lionel entrou para recuperar o controle.

Ele não teve o impacto desejado como Messi mal teve alguns chutes e chances, mas em busca do gol encontrou o zagueiro colombiano Santiago Arias.

O lateral, que recuperou o nível após a grave lesão que o afastou da elite europeia, não só era perigoso no ataque, mas tinha grande preparação física para subir e descer pelas laterais.

Além disso, ‘Santi’ baseou-se na experiência adquirida em Sporting Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid e na própria Seleção Colombiana, para administrar e desacelerar o ritmo.

Quando FC Cincinnatio gol de Alvaro Barreal chegou, após erro de Sergio Busquets e rebote do goleiro Drake Callendera paciência de Lionel Messi chegou ao limite e ele sentiu que 12 minutos era pouco tempo para virar o placar.

Nos acréscimos, quando o argentino estava prestes a chutar, foi bloqueado pelo colombiano e acabou no chão.

Arias estava segurando seu rosto, apesar da falta ter sido por trás e rasteira, então ‘Leo’ tentou apressá-lo para colocá-lo de pé, ele até bateu na nuca dele e disse algumas palavras para ele.

Arias começou a girar na grama e então houve um cara a cara entre eles, enquanto o árbitro veio separá-los.

Quando o lateral da Seleção Colombiana se levantou, Messi foi repreendê-lo e começou uma troca de palavras, mas a raiva do homem nascido em Rosário era clara para todos verem, enquanto havia um sorriso malicioso do natural de Medellín (Colômbia).

Lionel ficou tão irritado que cobriu a boca, naquele gesto que impede que os outros saibam o que ele dizia, enquanto continuava a lidar com a situação com menos tensão.

As imagens viralizaram, principalmente após a derrota e eliminação de Inter Miami.