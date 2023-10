Lionel Messi quase marca em cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre o Paraguai no WCQ

Tele Argentina seleção nacional hospedada Paraguai no Estádio River Plate, na noite desta quinta-feira, pela terceira partida das Eliminatórias da Conmebol para o Copa do Mundo FIFA de 2026 na América do Norte. Lionel Messi acertou a trave em duas ocasiões, uma delas na cobrança de escanteio.

Nicolas Otamedi surpreendeu a torcida logo no terceiro minuto de jogo com um gol madrugador. O Benfica O defensor se juntou ao ataque e mandou um impressionante voleio com o pé direito para Carlos Coronelestá líquido de um Rodrigo de Paulo Escanteio.

Messi acerta um chute impossível e faz com que pareça fácilParker Johnson

O Paraguai não conseguiu ultrapassar o meio-campo apesar da dinâmica Miguel Almirón. A Argentina não precisou de Messi durante todo o primeiro tempo como De Paul, Nico González, Juliano Alvarez e Lautaro Martinez foram excelentes para o treinador principal Lionel Scaloni.

Messi entrou em campo para substituir Alvarez menos de 10 minutos do segundo tempo. Sua tentativa de escanteio com 20 minutos de atraso balançou a trave.

Lionel Messi volta a acertar a trave em cobrança de falta

O Inter Miami estrela mais uma vez acertou a trave em cobrança de falta minutos antes do final da partida.

É provável que Messi esteja disponível para a Argentina na partida de terça-feira contra Peru.

O resultado de 1 a 0 foi enganoso porque a Argentina poderia facilmente ter vencido por uma margem maior e o Paraguai nada fez para marcar um gol em Buenos Aires.