Lionel Messi retorna, mas o Inter Miami é eliminado da disputa dos playoffs

Fseguindo Lionel Messia saída prematura de Inter Miamijogo de 20 de setembro contra Toronto FC, muitos se perguntaram se veriam o capitão do clube em ação novamente nesta temporada. Na noite de sábado, Messi pôs fim a todos os rumores, retornando da persistente lesão no tendão da coxa isso o manteve fora de quatro jogos.

Seu retorno não foi suficiente para salvar Miami do destino dos playoffs. O Inter mergulhou num buraco muito fundo antes da chegada de Messi, e a recente lesão de Messi tornou as coisas mais difíceis. Vitória do Cicinnati por 1-0 eliminou matematicamente Miami da disputa dos playoffs da MLS.

Lione Messi retorna de lesão

Era o minuto 55 quando Messi saiu do banco e tentou dar vida a um impasse sem gols.

Lionel Messi retorna contra o FC CincinnatiMLS

Messi e Inter Miami não conseguiram criar chances claras de gol suficientes nos 30 minutos finais, e Cincinnati aproveitou. Um golpe duro de Yuya Kubo foi defendido por Drake Callendermas Álvaro Barreal aproveitou e enterrou para o fundo da rede.

Álvaro Barreal marca gol para eliminar o Inter Miami da disputa dos playoffs.MLS

Agora que está saudável e em forma o suficiente para ambientes de jogo de alta intensidade, Messi provavelmente participará de As próximas eliminatórias da Argentina para a Copa do Mundo contra Paraguai e Peru. As eliminatórias devem permitir que Messi recupere seus níveis cardiovasculares e volte à normalidade.

O Inter Miami ainda tem dois jogos da temporada regular para disputar, mas não está claro se Messi jogará, já que os jogos não terá nenhum peso verdadeiro. Cincinnati, por sua vez, conquistou a primeira colocação nos playoffs da Conferência Leste.