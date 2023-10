Lionel Messi se torna o maior artilheiro de todos os tempos das eliminatórias da Conmebol WC

Lionel Messi provou estar de volta ao que era antes com dois gols no primeiro tempo que tem a Argentina em alta 2-0 contra Peru no Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Inter Miami também ultrapassou o compatriota Luis Suarezcomo o maior artilheiro de todos os tempos em Eliminatórias da Conmebol WC com 30 gols.

Embora houvesse dúvidas de que Atacante do Inter Miami seria titular, Messi confirmou que está saudável e com truques antigos ao marcar dois gols incríveis contra Peru.

Messi primeiro gol chegou no 32 minutos através de um chute no canto direito do gol.

Apenas dez minutos depois, o argentino O nome voltou a subir no placar após mostrar sua versatilidade com um chute de canto esquerdo com o pé esquerdo.

No início do dia, seu ex-companheiro de equipe no PSG e também jogador argentino, Anjo Di Mariaanunciou que se aposentaria da seleção nacional após o Copa América 2024 que está programado para ser disputado no Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho de 2024.

Argentina fica no topo do Classificação da Conmebol com três um recorde perfeito de 3 vitórias seguido pela Uruguai e Brasil.