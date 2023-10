Lista de brasileiros que vão receber BOLSA FAMÍLIA em OUTUBRO é divulgada; confira

O Bolsa Família é um programa social criado pelo Governo Federal do Brasil que visa combater a pobreza e a desigualdade social. Ele contempla diferentes benefícios, variando de acordo com a situação de cada beneficiário. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar em detalhes os benefícios do Bolsa Família, as condições para recebimento e quem está apto para o recebimento do benefício neste mês de outubro.

Benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família oferece diversos benefícios financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer cada um deles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o benefício principal do Bolsa Família. Ele consiste em um valor de R$ 142, pago mensalmente a cada membro da família que se enquadra nos critérios de elegibilidade do programa.

Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor adicional pago às famílias cuja soma dos benefícios não alcance o montante de R$ 600. Ele garante que todas as famílias recebam pelo menos esse valor.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um adicional de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício tem o objetivo de garantir um apoio financeiro específico para as famílias com crianças nessa faixa etária.



Você também pode gostar:

Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar oferece um adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Esse benefício visa auxiliar nas despesas relacionadas à alimentação e cuidados básicos desses membros da família.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional de R$ 50 concedido a cada membro da família com até sete meses incompletos, que esteja em fase de aleitamento materno. Esse benefício tem o objetivo de incentivar a amamentação e garantir a saúde e nutrição adequadas dos bebês.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é destinado a casos específicos e visa garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil. Esse benefício será mantido até maio de 2025.

Condições para Recebimento do Bolsa Família

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem cumprir requisitos relacionados à saúde e educação. Essas condições são estabelecidas pelo programa e visam garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam. Desta forma, são elegíveis para receber o Bolsa Família no mês de outubro, as família que cumprem todos os requisitos do programa. Vamos conhecer as principais condições:

Frequência escolar

As famílias beneficiárias do Bolsa Família devem manter a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. Isso significa que esses membros da família devem estar matriculados em instituições de ensino regular e comparecer às aulas regularmente.

Acompanhamento pré-natal

Para as gestantes, é necessário realizar o acompanhamento pré-natal em unidades de saúde. Esse acompanhamento é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê, além de possibilitar a detecção precoce de problemas e o acesso a cuidados médicos adequados.

Monitoramento do estado nutricional

O programa Bolsa Família também exige o monitoramento do estado nutricional das crianças até sete anos de idade. Esse monitoramento é feito por meio da medição do peso e altura das crianças. É importante que as famílias acompanhem regularmente o crescimento e desenvolvimento das crianças e forneçam uma alimentação adequada.

Calendário nacional de vacinação

As famílias beneficiárias do Bolsa Família devem seguir o calendário nacional de vacinação. Isso significa que as crianças devem receber todas as vacinas recomendadas de acordo com a faixa etária, garantindo a proteção contra doenças e contribuindo para a saúde coletiva.

Ao matricular uma criança na escola e garantir sua vacinação em um posto de saúde, é fundamental informar que a família é beneficiária do Bolsa Família. Isso ajudará a manter os registros atualizados e garantir que a família cumpra todas as condições necessárias para continuar recebendo o benefício.

Proteção financeira

O Bolsa Família é um programa social importante no combate à pobreza e desigualdade no Brasil. Ele oferece uma rede de proteção financeira para famílias em situação de vulnerabilidade, com benefícios específicos para diferentes faixas etárias e necessidades. No entanto, é fundamental que as famílias cumpram as condições estabelecidas pelo programa para garantir a continuidade do benefício.

As informações sobre os benefícios do Bolsa Família e as condições para recebimento apresentadas neste artigo são essenciais para que as famílias possam entender melhor o programa e garantir que estejam cumprindo todas as exigências. O Bolsa Família desempenha um papel importante na promoção da inclusão social e no auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.

Calendário de pagamentos do mês de Outubro

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro