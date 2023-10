Literatura no Enem: Neorrealismo

A literatura é uma janela para o mundo, uma forma de explorar, compreender e refletir sobre a complexidade da condição humana e a sociedade em que vivemos. Uma das correntes literárias que mais se destacou na busca pela representação da realidade de forma nua e crua foi o neorrealismo.

As obras do neorrealismo bem como as principais características do movimento costumam ser cobradas nas provas dos vestibulares tradicionais e também no Enem. Por isso, a seguir, vamos explorar o movimento literário do neorrealismo, seu surgimento e suas principais características.

As origens do movimento

O neorrealismo é um movimento literário que teve origem após a Segunda Guerra Mundial, particularmente na Europa, como uma reação às experiências traumáticas e às mudanças sociais e políticas que o conflito trouxe. Emergindo como uma continuação do realismo, o neorrealismo buscou retratar a realidade de forma mais crua, direta e sincera.

Esse movimento literário, embora tenha surgido em diferentes países europeus, encontrou grande destaque em três nações: Itália, Portugal e Brasil. Em cada uma dessas regiões, os autores do neorrealismo adaptaram os princípios do movimento à sua própria realidade e contexto sociopolítico.

Características do Neorrealismo

O neorrealismo é caracterizado por uma série de traços distintos que o separam de outros movimentos literários. Algumas das principais características incluem:

Representação da Realidade

O neorrealismo tem como seu principal objetivo a representação crua e fiel da realidade. Nesse sentido, os autores desse movimento se esforçam para retratar a vida comum, os desafios e as lutas das pessoas comuns. Isso implica uma abordagem mais direta e, principalmente, menos idealizada da narrativa.



Você também pode gostar:

Abordagem Social

Os escritores neorrealistas estão profundamente preocupados com questões sociais, políticas e econômicas. Eles usam a ficção como meio de examinar e criticar questões como desigualdade, pobreza, opressão e injustiça social. Nesse sentido, a literatura é vista como uma ferramenta para a conscientização e a mudança social.

Personagens Complexos

Os personagens no neorrealismo tendem a ser complexos e multifacetados. Desse modo, eles são muitas vezes representados como indivíduos comuns, lutando contra as adversidades da vida. Os autores exploram as motivações e as emoções dos personagens de forma aprofundada.

Estilo Simples e Direto

A linguagem no neorrealismo é geralmente simples e direta. Portanto, os autores evitam o floreio linguístico e a ornamentação excessiva, tendo mais valor a clareza e a objetividade.

Foco na Classe Trabalhadora e Cotidiano

Muitas obras neorrealistas têm a classe trabalhadora como foco central. Os escritores se esforçam para dar voz aos trabalhadores e destacar suas lutas e aspirações. Além disso, o neorrealismo valoriza as situações e os eventos do cotidiano. As histórias muitas vezes se desenrolam no contexto da vida diária das pessoas.

Crítica à Sociedade

O movimento literário também inclui uma forte crítica à sociedade, especialmente às estruturas de poder e às instituições que perpetuam a desigualdade e a injustiça. Os autores neorrealistas frequentemente apresentam uma visão crítica do mundo em que vivem.

Autores Neorrealistas famosos

O neorrealismo produziu uma série de autores renomados que tiveram um impacto significativo na literatura. Alguns dos autores mais notáveis incluem:

Italo Calvino (Itália): U m dos mais influentes escritores italianos do século XX, é conhecido por obras como “O Caminho de San Giovanni” e “O Barão nas Árvores”. Sua escrita tem como característica principal a mistura única de realismo e fantasia.

Fernando Namora (Portugal): U m dos expoentes do neorrealismo em Portugal, Namora escreveu romances como “Retalhos da Vida de um Médico” e “Casa da Malta”, estando sua obra fortemente influenciada por sua experiência como médico rural.

Graciliano Ramos (Brasil): F igura icônica da literatura brasileira, tendo como uma das suas principais obras o romance “Vidas Secas”. Ele retrata a dura vida de uma família de retirantes nordestinos.

José Saramago (Portugal): Embora José Saramago seja mais conhecido por seu estilo único e inovador, suas obras iniciais, como “Levantado do Chão”, têm elementos do neorrealismo. Elas exploram as vidas dos trabalhadores rurais em Portugal.

Leia também Citação direta e indireta: como citar em seu texto de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.