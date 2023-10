Liverpool e Jurgen Klopp mostram apoio a Luis Diaz: Queremos ajudar, mas não podemos

DDurante o jogo do Liverpool contra o Nottingham Forest, que terminou 3-0 a favor dos ‘Reds’, só houve sinais de apoio e apoio aos Luis Daz e o complicado momento pessoal que ele está passando.

Não foram apenas os torcedores que procuraram apoiar o colombiano, mas Jürgen Klopp também.

O contexto é bastante complicado, pois os pais do extremo de La Guajira foram sequestrados no sábado, 28 de outubro, enquanto viajavam de van pela cidade onde sempre viveram. Embora as autoridades policiais tenham reagido a tempo e conseguido libertar a mãe de ‘Lucho’, o seu pai foi forçado a subir numa moto e levado para um destino desconhecido.

Por esta razão, Díaz não jogou no domingo, 29 de outubro, e muitos se perguntaram o que iria acontecer em Anfield.

Diogo Jota substituído Luis Díaz e dedicou seu gol ao colombiano.

A partida foi muito importante para o Liverpool não perder o ritmo e não se deixar ficar ainda mais atrás do Tottenham na Premier League, mas sabia-se que a partida estava carregada de emoções alheias ao esporte.

Devido à situação que envolve Díazcom o internacional colombiano impossibilitado de integrar a convocatória, o seu lugar foi ocupado pelo português Diogo Jota.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo mesmo jogador que entrou no lugar de Lucho, aos 30 minutos e após receber rebote no Floresta de Nottingham área. Mas em vez de comemorar, ele foi imediatamente ao banco do time pedir a camisa com o número 7 e o nome ‘Luis Diaz’ nas costas.

Ao recebê-lo nas mãos, estendeu-o diante da multidão e a homenagem foi emocionante, tanto que o público presente o aplaudiu de pé que emocionou a muitos. Mesmo o narrador da transmissão da ESPN América Latina, Juan Manuel ‘el Bambino’ Pons, não trouxe uma de suas canções habituais para elogiar o artilheiro, apenas fez um comentário respeitoso sobre ‘Lucho’.

Os gols continuaram chegando, depois o do Uruguai Darwin Nuñez marcou presença aos 35 minutos com um remate.

Aos 76 minutos, Mohammed SalahO gol de Jota fez o placar 3 a 0, e tanto a comemoração quanto a narração na ESPN foram normais, mas a homenagem a Diaz e sua família já estava rodando o mundo com o gol e o gesto de Jota.

Jurgen Klopp não esqueceu Luis Diaz e falou sobre sua situação familiar

Em seus comentários pós-jogo na transmissão oficial da Premier League, Jürgen Klopp falou sobre o que aconteceu com seu ala titular e aceitou que é uma coisa complicada de lidar:

“Mas estamos aqui, focados no futebol que temos que fazer, mas foi uma preparação especial. Tenho que ser sincero, nunca passei por isso em muitos jogos antes, mas é uma experiência nova que nunca teria necessário”, admitiu Klopp.

Embora Klopp queria deixar claro que o esporte e o futebol estavam em sua mente, ele não se desassociou dessa complicada questão que envolve seu jogador.

“Queríamos ir à casa dele, mandar pessoas com ele. Mas também havia pessoas da família dele e queriam ficar juntos, é totalmente compreensível”, acrescentou.

“Como é possível ter uma partida de futebol importante num dia como este? É muito difícil. Nunca enfrentei algo assim na minha vida, o campo sempre foi meu lugar seguro, meu esconderijo, seja como jogador ou como um treinador. Durante esses 90 minutos ou mais você pode se concentrar nisso e era impossível fazer isso. Tínhamos que dar um sentido extra ao jogo e estávamos lutando pelo ‘Lucho’…”.

Fechando seus pensamentos sobre o caso, Klopp deu crédito aos seus jogadores pelos gestos que fizeram em relação a Diaz.

“Aí os meninos tiraram a camisa, eu não estava 100 por cento preparado para isso, para ser sincero. Foi realmente comovente e maravilhoso. Só isso.”