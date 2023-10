Locais de prova poderão ser consultados a partir de AMANHÃ; veja como

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais avaliações educacionais do Brasil, e os participantes inscritos na edição de 2023 já podem se preparar para consultar o local onde realizarão suas provas. A partir do dia 24 de outubro, os candidatos poderão acessar a Página do Participante do Enem para obter informações importantes sobre o exame.

Como acessar a Página do Participante do Enem

A consulta aos locais de prova do Enem 2023 será realizada por meio do login único do Governo Federal, na plataforma Gov.br. Ao acessar a Página do Participante, os candidatos poderão encontrar não apenas o local onde realizarão as provas, mas também seu número de inscrição, data e horário das provas, e informações sobre atendimento específico ou especializado, caso necessário.

Datas das provas do Enem 2023

As provas do Enem 2023 serão aplicadas em dois dias: 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, os participantes terão que responder questões de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, história, geografia, filosofia e sociologia. Além disso, também terão que produzir uma redação. Já no segundo dia, as provas abordarão as disciplinas de química, física, biologia e matemática.

Esquenta Enem: Dicas e orientações para o exame

Para auxiliar os participantes na preparação para o Enem, o Canal Educação lançou o especial “Esquenta Enem“. Composto por quatro episódios, o programa conta com a participação de renomados especialistas que compartilham conhecimentos, dicas e ferramentas para a execução da prova. Além disso, profissionais como psicólogos, nutricionistas e educadores físicos, que atuam na preparação dos participantes, também são entrevistados, oferecendo orientações valiosas. O programa também apresenta dicas de conteúdos acessíveis que podem ser consultados pela internet.

Durante os dois dias de aplicação do exame, o Canal Educação terá uma programação exclusiva, na qual especialistas e professores comentarão o conteúdo das provas. Os participantes poderão interagir enviando suas dúvidas e comentários por meio dos perfis do Canal no Instagram e no YouTube.

Número de inscritos



O Enem 2023 conta com um total de mais de 3,9 milhões de inscritos. Esses candidatos terão a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas do conhecimento, contribuindo para sua trajetória acadêmica e profissional.

Prepare-se para o Enem 2023

Para se preparar adequadamente para o Enem, é importante que os participantes estudem com antecedência, revisem os conteúdos das disciplinas que serão abordadas nas provas e pratiquem resolvendo questões de anos anteriores. Além disso, é fundamental cuidar da saúde física e emocional, garantindo uma boa alimentação, descanso adequado e gerenciamento do estresse.

A importância do Enem para os estudantes

O Enem é uma avaliação de grande relevância para os estudantes brasileiros. Além de ser utilizado como critério de seleção para ingresso em diversas instituições de ensino superior, o exame também é requisito para obtenção de bolsas de estudo em programas governamentais, como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Aproveite a oportunidade

A consulta aos locais de prova do Enem 2023 já está disponível para os participantes. Por meio da Página do Participante do Enem, acessada pelo login único do governo federal na plataforma Gov.br, os candidatos poderão obter informações importantes sobre o exame, como o local de realização das provas, número de inscrição, data e horário das provas, além de informações sobre atendimento específico ou especializado. É essencial que os participantes se preparem adequadamente para o Enem, estudando os conteúdos das disciplinas que serão abordadas, praticando com questões de anos anteriores e cuidando da saúde física e emocional. O Enem é uma oportunidade de demonstrar conhecimentos e habilidades, além de ser um importante critério de seleção para ingresso em instituições de ensino superior e obtenção de bolsas de estudo.