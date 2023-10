Logan Paul anuncia teste de drogas limpo pós-luta, Dillon Danis responde

Logan Paul anunciou na quinta-feira o resultado de um único teste de drogas pós-luta após sua luta de boxe com Dillon Danis, e deu negativo.

“Odiadores, vocês terão que continuar tentando”, disse Paul em um vídeo postado em X. “Sem drogas para melhorar o desempenho. Boa sorte da próxima vez, seus idiotas!

Paul também mostrou brevemente uma captura de tela do que ele disse serem os resultados, uma carta da Agência Voluntária Antidopagem escrita à Associação Profissional de Boxe – reguladora do evento – e a um executivo da Misfits Boxing, que promoveu o evento em Manchester, Reino Unido A carta indicava que Paul foi testado para “drogas para melhorar o desempenho” em 15 de outubro e foi declarado negativo.

A carta não dizia para que tipo de PEDs Paul foi testado, nem quaisquer detalhes adicionais sobre o regime de testes empregado pela VADA para a luta de boxe de 14 de outubro, que Paul venceu quando Danis foi desclassificado no sexto round por tentar um movimento de MMA. Um pedido de comentário à VADA não foi respondido imediatamente.

Danis rejeitou o anúncio de Paul e repetiu sua afirmação de que o influenciador que virou boxeador e lutador profissional estava se dopando.

“O teste foi uma piada, literalmente”, escreveu ele. “Teste de urina após luta, famoso por ser fácil de vencer. O velho na sala nem estava prestando atenção. Você é um idiota e provou isso com a forma como os testes foram feitos.

O teste foi uma piada, literalmente. Teste de urina após luta, famoso por ser fácil de vencer. O velho na sala nem estava prestando atenção. Você é um idiota e provou isso com a forma como os testes foram feitos. https://t.co/ITIWmQ57Pl -Dillon Danis (@dillondanis) 26 de outubro de 2023

Os especialistas antidoping concordam amplamente que os testes aleatórios durante todo o ano são o padrão-ouro dos testes de drogas. Até este mês, a parceria do UFC com a Agência Antidoping dos EUA era considerada o programa mais abrangente do esporte, embora muitos lutadores e observadores de MMA afirmassem que a agência distribuía as punições de forma desigual. O UFC anunciou este mês que encerraria a parceria e a substituiria por um grupo de contratados que supervisionaria diferentes partes dos testes de drogas e do processo administrativo.

Como lutador profissional na WWE, Paul está sujeito à política de testes de drogas da promoção e não foi sinalizado por nenhum PEDs.

Danis pediu que o UFC o contratasse após a derrota para Paul, do qual ele apelou por “múltiplas ofensas”. Ele está atualmente envolvido em um processo federal com a noiva de Paul, Nina Agdal, que o acusou de violar as leis de pornografia de vingança ao postar conteúdo explícito que foi hackeado de seu telefone pessoal.