Logan Paul apresenta o apresentador de ‘To Catch a Predator’, Chris Hansen, para confrontar Dillon Danis sobre assédio

Logan Paul chamou Dillon Danis de predador por assediar sua noiva Nina Agdal com uma série de postagens nas redes sociais que incluíam material sexualmente explícito, o que levou a um processo movido contra o multicampeão de luta livre e duas vezes lutador do Bellator.

Antes da luta de boxe no sábado, Paul continuou a criticar Danis por seu comportamento, mas desta vez ele teve apoio quando Para pegar um predador o apresentador Chris Hansen foi apresentado durante a coletiva de imprensa pré-luta do Misfits Boxing. Hansen ganhou fama na televisão comandando operações policiais usando voluntários se passando por crianças menores de idade para capturar potenciais predadores sexuais.

“Ele recorreu ao ataque a uma mulher inocente durante toda a preparação da briga”, disse Paul no palco. “Dillon Danis é um perseguidor. Você tem mais de 600 fotos da minha noiva no seu celular. No seu telefone pessoal, você tem uma galeria inteira de uma mulher que você nunca conheceu. Isso é estranho. Esse não é um comportamento normal. Você é um perseguidor. Você é um cyber-valentão.

“Na verdade, Dillon, você é até um predador. Você é um predador e neste sábado, 14 de outubro, vou pegar você. Na verdade, trouxe um especialista porque vamos pegar você. Comprei meu filho Chris Hansen porque neste sábado, 14 de outubro, eu e Chris Hansen vamos pegar um predador.”

Quando Hansen realmente apareceu no palco, até Danis foi pego de surpresa e deu crédito ao oponente pelo movimento habilidoso para promover a luta.

“OK, Logan, esta é boa”, disse Danis. “Eu vou te dar isso. Achei que fosse um ator.

De maneira exclusiva, Hansen ficou na frente de Danis e falou com ele como fazia com tantos predadores em potencial em seu segmento de TV Dateline, que foi exibido de 2004 a 2007.

“Sente-se”, disse Hansen a Danis. “Estive analisando as transcrições e vi alguns comportamentos predatórios.”

Brincadeiras à parte, Danis realmente recebeu a papelada de uma ação movida por Agdal por causa do assédio online. Agdal alegou que a lutadora obteve ilegalmente fotos e vídeos explícitos que ela acreditava terem sido roubados de sua conta hackeada no Snapchat. Agdal também entrou com uma ordem de restrição contra Danis para impedi-lo de continuar a postar fotos e vídeos direcionados a ela.

A ordem de restrição temporária foi concedida depois que Danis não compareceu ao tribunal.

Apesar da ordem judicial, Danis continuou postando fotos de Agdal em suas contas de mídia social nos dias que antecederam sua briga com Paul.

“Você é um predador”, disse Paul a Danis. “Encontraremos você no sábado, 14 de outubro.”

O confronto terminou quando os lutadores deveriam se reunir para um confronto direto antes de passar a coletiva de imprensa para KSI e Tommy Fury, que disputam o mesmo card.

Em vez disso, Paul e Danis começaram a lançar objetos um contra o outro enquanto a segurança subia ao palco para manter os combatentes separados antes que a ordem fosse finalmente restaurada.