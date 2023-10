Logan Paul destrói o ‘covarde’ Dillon Danis, chama o ‘pequeno duende’ Conor McGregor após uma vitória desequilibrada

Logan Paul extraiu emoções antes de colocar os pés no ringue para lutar contra Dillon Danis, mas acontece que a raiva e a raiva realmente não fizeram muita diferença no final.

Enquanto Paul permaneceu no ataque do primeiro ao último segundo, Danis raramente se envolveu e, em vez disso, manteve as mãos levantadas jogando na defesa. Foi uma atuação bizarra e Danis parecia querer sobreviver até o toque final. Isso não aconteceu depois que ele tentou uma guilhotina no último round e foi desclassificado.

Apesar de todo o comportamento estranho, Paul nunca ficou nervoso e elogiou seu domínio sobre Danis no evento de sábado em Manchester, na Inglaterra.

“Ele deveria ser bom no jiu-jitsu, o que aconteceu?” Paul disse em sua entrevista pós-luta. “Recheei a queda, tentei isso. Tentei fazer a guilhotina, me desculpe por ter perdido aquele punho-martelo. Ah, isso teria sido bom. Lamento que tenha terminado assim. Dillon Danis é realmente um covarde. Apenas um ser humano sujo, sujo.”

“Eu perdoei Dillon antes dessa luta começar. Era a única forma de atacar essa luta sem emoção tentando matá-lo, tentando ser agressivo mas caramba, ele se autodenominava um verdadeiro lutador. Do que estamos falando de um lutador de verdade?”

Após a vitória, Paul não perdeu tempo voltando sua atenção para o astro do UFC Conor McGregor, que Danis afirmou que apareceria em Manchester, mas nunca apareceu.

McGregor definitivamente estava assistindo – ele postou inúmeras reações nas redes sociais – mas parecia feliz em ver a luta em seu iate Lamborghini, em vez de aparecer na arena.

“Ei, Conor McGregor, você vê isso?” Paulo gritou. “Peguei seu p****, coloquei ele na coleira e levei ele para passear. Quem é o verdadeiro lutador agora, mano?”

A vitória sobre Danis foi a primeira luta de boxe de Paul desde uma exibição de oito rounds com Floyd Mayweather em 2021. Desde então, Paul se dedicou principalmente à sua nova carreira no wrestling profissional depois de assinar um acordo para se juntar ao elenco da WWE.

Ao que tudo indica, Paul parece ansioso para voltar a trabalhar na WWE em vez de se concentrar em outra luta de boxe, embora ele não se oponha à ideia de acertar contas com o ex-campeão de duas divisões do UFC se esse confronto estiver disponível para ele.

“Serei honesto, este é um hobby para mim”, disse Paul. “Minha verdadeira paixão, vocês sabem que sou um Superstar da WWE, então estarei de volta à WWE. Tem alguns campeonatos aí que eu quero conquistar. Estou de olho em alguma coisa. Estou de olho em alguém. Sou um garoto americano e quero esse título nos EUA. Rey Mysterio, já venci você uma vez, irmão, e estou vindo para esse campeonato dos EUA. Vamos!

“Talvez [I’ll box again] se Conor McGregor quiser defender sua merda, eu o enfrentarei aqui. Aquele pequeno duende está aqui? Onde você está no Conor? Ele abandonou Dillon assim como Marcelo, assim como Savannah e assim como Scott Coker.”

Além do boxe e do wrestling profissional, Paul também abordou o desafio pré-luta de vencer Danis e depois repetir o desempenho no MMA, onde ainda é novato.

Paul não desistiu desse desafio potencial, mas apenas se Danis cumprir sua parte no acordo.

“Se Dillon me pagar toda a sua bolsa como ele concordou, eu concordarei com a minha coisa e [fight him] no MMA também”, disse Paul. “Mas você viu, eu enchi a queda, ele não conseguiu me estrangular.”