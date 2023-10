Logan Paul: Dillon Danis é um ‘predador fingindo ser um lutador’, ‘ele está ferrado’ com um processo em andamento

Logan Paul não esperava que sua luta com Dillon Danis se transformasse em uma briga legal, mas ele está apoiando a noiva Nina Agdal enquanto ela busca indenização contra o lutador do Bellator que virou boxeador.

Agdal entrou com uma ação judicial e uma ordem de restrição no mês passado contra Danis depois que ele postou online uma série de imagens e vídeos explícitos dela enquanto provocava Paul nas semanas que antecederam a luta de boxe em 14 de outubro. O processo de Agdal afirma que Danis violou as leis de pornografia de vingança quando postou material obtido ilicitamente que, segundo ela, foi atribuído ao suposto hackeamento de sua conta no Snapchat em 2022.

Enquanto Paul está focado na próxima luta, ele aconselha Danis a levar o processo a sério, porque só vai piorar para ele.

“Há mais contagens chegando”, disse Paul no podcast de seu irmão Jake Paul. “É pesado. Serei honesto, é uma bala de adamantium calibre .50 na cúpula. Ele é foda.

“Estamos prestes a capturar um predador em 14 de outubro, porque ele tem uma verdadeira merda predatória, e é por isso que ele está em apuros.”

Paul disse durante sua entrevista cara a cara com Danis – ele postou uma pequena prévia em seu Instagram – que fez seu próximo oponente se incriminar em vídeo.

“No cara a cara, dei a ele um pequeno depoimento onde ele se incriminou, mas ele é um idiota, então ele não sabia o que eu estava fazendo e não sabe o que fez de errado”, Paulo disse. “Também acho que as pessoas estão confusas sobre o que é o processo. Acho que muita gente pensa que é por causa das fotos que ele postou, das fotos que estão online. Não é.

“Trata-se de um crime grave que ele cometeu e, para ser sincero, não sei se quero, ou posso, ou devo mergulhar tanto, porque não quero minar o sistema de justiça. Isso fala por si e não quero que pareça uma promoção de luta.”

Até o momento, Danis recebeu a papelada do processo, mas não compareceu ao tribunal, o que levou a juíza federal de Nova Jersey, Madeline Cox Arleo, a conceder o pedido de Agdal de uma ordem de restrição para impedi-lo de postar “fotos sexualmente explícitas” sem a permissão dela.

Embora não esteja diretamente envolvido no processo, Paul promete que está apoiando Agdal em seus esforços contra Danis no tribunal. Ele acrescentou que toda a provação não afetou de forma alguma o relacionamento deles.

“O processo não tem nada a ver comigo – isso é coisa da Nina”, disse Paul. “Esta é a decisão dela, eu a apoio 100 por cento. Eu amo tanto aquela garota, e isso tem sido uma loucura para nós dois.

“Um pequeno obstáculo, porque ela está sendo atacada, assediada e perseguida por algum predador que finge ser um lutador, não muda nada disso.”

Apesar de Danis aparentemente ter ignorado o processo até agora, Paul sabe que seu oponente acabará tendo que responder por suas ações. Como Danis potencialmente enfrenta uma longa batalha legal com honorários advocatícios e possíveis danos, Paul acredita que isso motivará seu oponente a aparecer e lutar no dia 14 de outubro.

Em sua opinião, Danis precisa do dia do pagamento para se preparar para o que está por vir no tribunal.

“Como diz o ditado, quanto mais você brinca, mais você descobre”, disse Paul. “Ele vai descobrir.

“Até [if he files bankruptcy] isso não acaba. Você coloca penhores em cada contracheque que ele recebe pelo resto da vida.