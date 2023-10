Logan Paul vence Dillon Danis, vence a luta, o caos irrompe no ringue

No terceiro, Danis aparentemente esqueceu que os homens estavam lutando boxe e lançou um backlist antes de cair no chão e convidar Logan para sua guarda. O árbitro ordenou que ele se levantasse.

No dia 6, Danis pareceu partir para a queda, agarrando as pernas de Logan… na verdade promovendo a segurança de Paul para entrar no ringue durante o round!

Paulo vs. Danis foi mais do que uma típica briga entre celebridades e influenciadores… não houve apertos de mão enormes aqui – antes ou depois da luta. Isso foi muito ruim… e muito disso tinha a ver com o noivo de Logan, que foi arrastado para a briga antes do evento.