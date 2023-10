Login do Florida SNAP: Como você pode acessar sua conta para receber seus benefícios antes de novembro?

FLorida FOTO os destinatários devem renovar o vale-refeição antes do término do período de certificação, que é o período durante o qual receberão o vale-refeição.

Para a maioria das famílias da Flórida, isso significa seis meses, mas é importante verificar novamente com um assistente social para ter certeza.

Benefícios do SNAP podem ser visualizadas de várias maneiras, como on-line com uma conta MyACCESS, pessoalmente com um assistente social ou escritório local ou por telefone na linha direta do SNAP em 1-866-762-2237.

Se uma pessoa tiver uma conta MyACCESS, ela poderá ativar notificações por e-mail informando quando é hora de renovar. Caso isso não aconteça a pessoa receberá uma carta pelo correio.

Quando o vale-refeição será lançado?

Vale-refeição são distribuídos pela Flórida de 1º a 28 de cada mês com base no 9º e 8º dígitos do número do seu caso pessoal, ignorando o último.

Mudanças domésticas