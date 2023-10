Login, pagamento e atendimento ao cliente do cartão de crédito Carter (2023)

Carter’s é o nome líder e mais popular em redes de roupas para bebês e crianças, localizada em mais de 600 localidades nos Estados Unidos.

Eles fizeram parceria e passaram a oferecer aos usuários cartões de crédito que podem ser usados ​​apenas em suas lojas, as marcas OshKosh B’Gosh e Skip Hop, de propriedade da mesma controladora. Porém, este cartão é um dos melhores do mercado, oferecendo diversas vantagens e pontos de recompensa em cada transação.

Discutiremos detalhadamente o login, o pagamento e o atendimento ao cliente do cartão de crédito Carter neste artigo para que você não tenha problemas no gerenciamento de sua conta.

Como se registrar para acesso on-line ao cartão de crédito Carter?

Se você estiver usando o cartão de crédito Carter’s, mas não estiver registrado para acesso on-line, não poderá fazer login em sua conta. Portanto, será melhor você concluir primeiro o processo de registro.

Navegue até o site oficial do cartão de crédito Carter’s e clique no ‘ Registrar agora ‘ no canto superior direito.

Na próxima página, insira o número da sua conta, código postal e os últimos quatro dígitos do seu SSN e, quando terminar, clique em “ Encontre minha conta .”

Agora, o portal irá verificar suas informações e permitir que você crie um novo nome de usuário e senha para sua conta. Portanto, entre corretamente e lembre-se das credenciais para fazer login em sua conta no futuro.

Processo de login do cartão de crédito Carter

Agora, você tem seu nome de usuário e senha prontos para usar para fazer login na conta do cartão de crédito Carter e gerenciá-lo facilmente. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Primeiro, abra a página oficial do Cartão de crédito Carter usando qualquer navegador seguro.

Aqui, clique no Entrar opção.

Agora, digite seu nome de usuário e senha e faça login em sua conta.

É isso, e você será levado ao painel da sua conta de cartão de crédito, onde poderá ver suas informações e gerenciá-las facilmente.

Como recuperar as informações de login do cartão de crédito de Carter?

Se você se registrou para fazer login no cartão de crédito Carter e não se lembra dos detalhes, não será possível fazer login em sua conta. Mas, felizmente, sua página tem a opção de recuperar os detalhes rapidamente.

Você verá o “ Esqueceu o nome de usuário/senha? ”Opção no botão Login; clique nisso.

Encontre minha conta . Em seguida, ele solicitará seu número de conta ou nome de usuário, CEP ou código postal e os últimos quatro dígitos do seu SSN. Então, insira esses detalhes com precisão e clique

Agora, você verá sua conta na próxima página e precisará seguir as instruções na tela para recuperar seus dados.

Como fazer o pagamento com cartão de crédito Carter?

Fazer o pagamento com cartão de crédito Carter não é árduo, mas pode ser para você se fizer isso pela primeira vez.

Existem dois métodos disponíveis: um online e outro enviando a ordem de pagamento para seu endereço físico.

On-line

Este método é o mais conveniente, pois você pode fazer isso em casa usando um navegador da web ou computador. Mas você precisa ser um usuário registrado do cartão de crédito Carter’s online.

Se você tiver as credenciais de login, siga as etapas abaixo para efetuar o pagamento com cartão de crédito facilmente.

Primeiro, faça login na conta do seu cartão de crédito Carter através das etapas mencionadas acima.

Em seguida, selecione o Minha conta opção na parte superior da janela.

Depois disso, abrirá várias opções, e você deve clicar em “ Faça um pagamento. ”

Na próxima tela, insira os dados do cartão de crédito ao qual deseja efetuar o pagamento.

Em seguida, selecione qualquer forma de pagamento e conclua a transação.

Correspondência

Este método não é tão conveniente quanto o primeiro, mas será adequado se você quiser optar pelo processo offline.

Você só precisa usar os serviços postais dos EUA e enviar um cheque ou ordem de pagamento para o seguinte endereço-

Comenity Capital Bank Caixa Postal 183003 Columbus, OH 43218-3003.

Após o recebimento, as autoridades liquidarão o valor devido e ampliarão o limite novamente. Mas você deve fazer isso rapidamente para que a postagem seja entregue rapidamente.

Atendimento ao cliente do cartão de crédito Carter’s

Se você enfrentar qualquer problema ao usar o cartão de crédito Carter, poderá informá-lo por meio do atendimento ao cliente. Há duas maneiras de fazer isso: contatá-los diretamente no endereço do escritório ou entrar em contato com eles por meio de uma chamada.

O número de atendimento ao cliente é 1-877-563-5767e seu número TDD/TTY é 1-888-819-1918. Mas o horário de funcionamento é de segunda a sábado das 8h00 às 21h00 e encerra ao domingo.

Se o executivo de atendimento ao cliente não resolver seu problema, você também poderá visitar fisicamente o escritório dele. O endereço é ‘Comenity Capital Bank, PO Box 183003, Columbus, OH 43218 3003.’

Conclusão

Então, essas eram as informações sobre login, pagamento e atendimento ao cliente do cartão de crédito de Carter. Esperançosamente, você entendeu o processo facilmente. Se você encontrar algum problema ao longo do processo, deixe-me saber nos comentários abaixo.

