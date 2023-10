Loja de armas de Los Angeles afirma que judeus americanos e israelenses compram as primeiras armas para proteção

Com o aumento do anti-semitismo, muitos judeus americanos e israelitas em Los Angeles estão a tomar medidas para se protegerem a si próprios e às suas famílias… e alguns estão a recorrer a armas de fogo.

Eric Fletcher gerente da Burbank Ammo and Guns, disse ao TMZ … a loja viu recentemente um grande fluxo de judeus americanos e israelenses que estão comprando armas pela primeira vez.

Os números são surpreendentes… o gerente diz que só neste mês a loja processou 194 testes e contagens de certificados de segurança de armas de fogo, em comparação com apenas 45 em outubro de 2022, e o gerente estima que 75% das pessoas que chegam agora são judeus americanos ou israelenses .

Na Burbank Ammo and Guns, as pistolas são as armas de fogo mais populares compradas… e fomos informados de que o estoque está acabando e a loja está fazendo o possível para acompanhar o aumento da demanda.