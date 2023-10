Lottie Moss chia em uma fantasia de anjo diabolicamente transparente para a festa de Halloween

Ccom dia das Bruxas virando a esquina, Lottie Moss deu início à temporada assustadora com um estilo diabolicamente ousado.

O “Celebridades vão namorar” estrela, que vem chamando a atenção por ela escolhas de moda ousadassaiu totalmente puro fantasia de anjo que tinha cabeças girando em um dia das Bruxas festa em Shoreditch, Inglaterra.

Lottie, 25, deixou pouco para a imaginação em um macacão nu deslumbranteemparelhado com quase lá calcinha, criando um marcante ilusão nua olhar. Ela abandonou o sutiãacrescentando ao charme ousado do conjunto.

Asas brancas completou ela transformação angelicalenquanto ela posava ao lado de seus companheiros anjos, Saxão alegre e estrela do TikTok Bate-papo Loira.

Lottie só estava faltando um acessório

Não se podia deixar de notar Lottie’s muitos tatuagens na íntegra mostrarincluindo o atrevido “Amante” tatuagem nela face. Ela longa, Cabelos desalinhados fluiu para baixo, adicionando um toque de glamour para o traje ousado.

Apesar do chamativo roupa, Kate Moss’ irmã mais nova parecia ser voando sozinho na festa. Ela recentemente terminou o relacionamento dela com “Ilha do Amor” alúmen Adam Collardum companheiro “Celebridades vão namorar” Co-estrela.

Lottie e suas ousadas escolhas de moda

Esta não é a primeira vez Lottie fez manchetes para ela escolhas de moda ousadas.

Mais cedoela arrasou vestido Fendi transparente no Prêmio Glamour Mulheres do Ano de 2023optando por ir sem sutiã para a ocasião. Enquanto alguns críticos não tinham vergonha de expressar seus desaprovaçãooutros a elogiaram senso de moda ousado.

Lottie’s cedo dia das Bruxas escolha do traje tem preparar o bar alta para este temporada assustadora.

O Apenas fãs sensação assassinada em seu brilho, roupa reveladorae ela confiança foi sem dúvida o melhor acessório para a folia da noite.