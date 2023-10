Louise Glück Causa da Morte: De que morreu o poeta ganhador do Nobel aos 80 anos?

Nlaureado obel Sorte Louiseum poeta de franqueza e percepção inabaláveis ​​que teceu alusões clássicas, devaneios filosóficos, memórias agridoces e apartes humorísticos em retratos indeléveis de um mundo caído e comovente, morreu aos 80 anos.

A morte de Glück foi confirmada sexta-feira por Jonathan Galassi, seu editor na Farrar, Straus & Giroux. Ela morreu de câncer em sua casa em Cambridge, Massachusetts, segundo seu editor. Ex-aluno de Glück, o Prêmio Pulitzer-poeta vencedor Jorie Grahamdisse que o autor havia sido diagnosticado recentemente.

“Acho muito típico dela que só soube que tinha câncer alguns dias antes de morrer por causa disso”, disse Graham. “Toda a sua sensibilidade – dentro e fora da página – foi cortada tão perto da linha do tempo.”

Numa carreira de mais de 60 anos, Glück forjou uma narrativa de trauma, desilusão, estase e saudade, soletrada por momentos – mas apenas momentos – de êxtase e contentamento. Ao atribuir-lhe o prémio de literatura em 2020, a primeira vez que um poeta americano foi homenageado desde TS Eliot em 1948, os juízes do Nobel elogiaram “a sua inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, torna universal a existência individual”.

Os poemas de Glück eram muitas vezes breves, com uma página ou menos, exemplares de seu apego ao “não dito, à sugestão, ao silêncio eloquente e deliberado”. Influenciado por Shakespearemitologia grega e Eliot, entre outros, ela questionou e às vezes rejeitou abertamente os laços de amor e sexo, o que ela chamou de “premissa da união” em seu poema mais famoso, “Laranja simulada.” De certa forma, a vida para Glück era como um romance conturbado – fadado à infelicidade, mas significativo porque a dor era a nossa condição natural – e preferível ao que ela presumia que se seguiria.

“A vantagem da poesia sobre a vida é que a poesia, se for suficientemente nítida, pode durar”, escreveu ela certa vez.

Em seu poema “Verão”, a narradora se dirige ao marido e relembra “os dias da nossa primeira felicidade”, quando tudo parecia ter “amadurecido”.

Então os círculos se fecharam. Lentamente as noites foram esfriando;

as folhas pendentes do salgueiro

amarelado e caiu. E em cada um de nós começou

um isolamento profundo, embora nunca tenhamos falado sobre isso,

da ausência de arrependimento.

Éramos artistas de novo, meu marido.

Poderíamos retomar a viagem.

A poetisa Tracy K. Smith, ganhadora do Pulitzer, disse em comunicado na sexta-feira que a poesia de Glück a “salvou” muitas vezes.

“Penso constantemente nestas falas de ‘The Wild Iris’: ‘No final do meu sofrimento / havia uma porta.’ E destas linhas de ‘The House on Marshland’: ‘A escuridão se dissipa, imagine, em sua vida.’ É como se sua sintaxe reservada e paciente formasse um caminho para dentro e através do peso da vida”, escreveu ela.

Glück foi casado e divorciado duas vezes e teve um filho

Glück publicou mais de uma dúzia de livros de poesia, juntamente com ensaios e uma breve fábula em prosa, “Calêndula e Rosa.” Ela se baseou em tudo, desde a tecelagem de Penélope em “A Odisséia” até uma musa improvável, o complexo esportivo de Meadowlands, que a inspirou a perguntar: “Como os Giants poderiam nomear/aquele lugar de Meadowlands? Tem tanto em comum com um pasto quanto o interior de um forno.”

Em 1993, ela ganhou o Prêmio Pulitzer por “The Wild Iris”, uma troca em parte entre um jardineiro sitiado e uma divindade insensível. “Qual é o meu coração para você / que você deve quebrá-lo continuamente”, pergunta-se o jardineiro. O deus responde: “Minha pobre criação inspirada… Você é/no final das contas, muito pouco parecida comigo/para me agradar.”

Seus outros livros incluíam as coleções “As Sete Idades”, “O Triunfo de Aquiles”, “Vita Nova” e uma antologia altamente aclamada, “Poemas 1962-2012”. Além de ganhar o Pulitzer, ela recebeu o Prêmio Bollingen em 2001 pelo conjunto de sua obra e o National Book Award em 2014 por “Noite Fiel e Virtuosa”. Ela foi a poetisa laureada dos EUA em 2003-2004 e recebeu a Medalha Nacional de Humanidades em 2015 por suas “décadas de poesia lírica poderosa que desafia todas as tentativas de rotulá-la definitivamente”.

Glück foi casada e divorciada duas vezes e teve um filho Noah com seu segundo marido John Darnow. Ela lecionou em várias escolas, incluindo a Universidade de Stanford e a Universidade de Yale, e considerava suas experiências em sala de aula não como uma distração de sua poesia, mas como uma “receita para a lassidão”. Os alunos se lembrariam dela como exigente e inspiradora, não acima de fazer chorar, mas também valorizada por orientar os jovens na busca de suas próprias vozes.

“Você entregaria algo e Louise encontraria a única frase que funcionava”, disse a poetisa Claudia Rankine, que estudou com Glück no Williams College, à Associated Press em 2020. “Não havia lugar para as sutilezas da mediocridade, nem falsas elogio. Quando Louise fala você acredita nela porque ela não se esconde dentro da civilidade.

Nascida na cidade de Nova York e criada em Long Island, Nova York, ela era descendente de judeus do Leste Europeu e herdeira de uma criação cotidiana não associada à poesia: seu pai ajudou a inventar o canivete X-Acto. Sua mãe, escreveria Glück, era a “líder moral da dama de todo trabalho” da família, aquela cuja avaliação de suas histórias e poemas ela considerava acima de todas as outras. Glück também era filha do meio de três irmãs, uma das quais morreu antes de ela nascer, tragédia a que ela parecia se referir em seu poema “Parados”.

Há muito tempo, fui ferido.

aprendi

existir, em reação,

fora de alcance

com o mundo: eu vou te contar

o que eu pretendia ser –

um dispositivo que escutava.

Não inerte: ainda.

Um pedaço de madeira. Uma pedra.

Descrevendo-se como tendo nascido para “dar testemunho”, Glück sentiu-se à vontade com a palavra escrita e considerou a língua inglesa como seu dom, até mesmo sua “herança”. Mas quando adolescente, ela era tão ambiciosa e autocrítica que travou uma guerra com seu próprio corpo. Ela sofria de anorexia, caiu para 34 quilos e ficou aterrorizada com sua mortalidade. Sua vida, criativa ou não, foi salva depois que ela escolheu consultar um psicanalista.

“A análise me ensinou a pensar. Me ensinou a usar minha tendência de contestar ideias articuladas sobre minhas próprias ideias, me ensinou a usar a dúvida, a examinar meu próprio discurso em busca de evasões e excisões”, ela lembrou durante uma palestra em 1989 no Museu Guggenheim. “Quanto mais eu retinha a conclusão, mais eu via. Acredito que também estava aprendendo a escrever.”

Glück era frágil demais para se tornar um estudante universitário em tempo integral e, em vez disso, assistiu às aulas no Sarah Lawrence College e na Columbia University, encontrando mentores nos poetas-professores Leonie Adams e Stanley Kunitz. Por volta dos 20 anos, ela publicava poemas na The New Yorker, The Atlantic Monthly e outras revistas.

O livro de estreia de Glück, “Firstborn”, foi publicado em 1968 e precedeu um longo período de bloqueio criativo que terminou enquanto ela lecionava no Goddard College, no início dos anos 1970. Ela já acreditou que os poetas deveriam evitar a academia, mas achou o envolvimento com os alunos de Goddard tão enriquecedor que começou a escrever poesia novamente, trabalho que ela considerava muito além das “performances rígidas” de “Primogênito”. Do seu silêncio ela descobriu uma voz nova e mais dinâmica.

Seu segundo livro, “The House on Marshland”, foi lançado em 1975 e é considerado seu avanço crítico. Mas ela continuou a sofrer durante anos o que chamou de “branco punitivo brutal”, quando tentou de tudo, desde jardinagem até ouvir discos de Sam Cooke, para explodir. Livros subsequentes como “The Wild Iris” e “Ararat” tornaram-se testemunhos de reinvenção pessoal e criativa, como se seus livros mais antigos tivessem sido escritos por outra pessoa.

“Sempre tive esse tipo de pensamento mágico de detestar meus livros anteriores como uma forma de me impulsionar”, disse ela ao Washington Square Review em 2015. “E percebi que tinha esse sentimento de orgulho furtivo. em realização. Às vezes eu simplesmente empilhava meus livros e pensava: ‘Uau, você não desperdiçou todo o seu tempo.’ Mas então fiquei com muito medo porque era uma sensação completamente nova, aquele orgulho, e pensei: ‘Oh, isso significa coisas muito ruins'”.