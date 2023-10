‘Love Is Blind’ inspira pacote especial em resort mexicano do programa da Netflix

O resort de luxo mexicano onde “Love Is Blind” filmou parte da última temporada agora oferece aos fãs um pacote especial de férias… e, o melhor de tudo, você não precisa propor casamento a um completo estranho.

O programa de namoro da Netflix filmou 2 episódios pós-pod no Grand Velas Riviera Maya em Cancún, e o resort está tentando lucrar com sua nova fama de reality show montando um pacote com tudo incluído que eles chamam de “Love Is Blind” experiência.

Aqui está o que o pacote de mais de US$ 1.200 por noite inclui… um upgrade para uma suíte de 1.300 pés quadrados com vista para o mar, piscina de imersão, box amplo, jacuzzi e decoração romântica… além de vinho espumante e trufas de chocolate no prato chegada

Os fãs de “Love Is Blind” também ganham 50% de desconto no transporte de ida e volta do Aeroporto Internacional de Cancún… e um crédito de US$ 100 para um passeio privado de observação de estrelas, um piquenique à beira-mar ou outra experiência romântica.

O pacote ainda inclui uma sessão de hidroterapia em 7 etapas no spa… completa com sauna a vapor com aroma de eucalipto com cromoterapia, piscina polar, ducha sensorial de aromaterapia, sauna, jacuzzi e piscina multissensorial. Estamos falando de puro relaxamento.

Essas mesmas comodidades foram apresentadas no programa da Netflix… e o Grand Velas Riviera Maya está oferecendo o pacote “Love Is Blind” até 15 de dezembro.