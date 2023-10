‘Love is Blind’ Izzy Zapata Handsy com a mulher misteriosa, não a noiva Stacy Snyder

Izzy também compartilhou algumas fotos na segunda-feira no Instagram, mostrando-se pegando um drink e comendo uma pizza na praia de Hermosa… mas ele deixou a mulher de fora de todas as imagens.

Devemos observar – Izzy está usando em suas fotos do IG a mesma roupa que usou no estúdio de tatuagem, então parece uma boa aposta que a mulher desconhecida estava tirando as fotos para ele.

O encontro de Izzy é significativo porque os fãs do programa o conhecem e Stacy Snyder são 1 dos 2 casais restantes dos grupos atualmente no programa… e no episódio da semana passada, o pai de Stacy, Valeinterrogou Izzy sobre suas intenções no relacionamento deles.