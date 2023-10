Lua Cheia Outubro de 2023: A lua cheia será visível nos EUA?

Tele está próximo Lua cheia, ocorrido no sábado, 28 de outubro, tem um significado especial. Segundo a NASA, esta Lua Cheia será visível em diferentes partes do mundo e coincidirá com um eclipse lunar parcial, criando um evento celestial espetacular.

As Luas Cheias ocorrem quando a Terra está situada precisamente entre o Sol e a Lua, permitindo que toda a face visível da Lua seja iluminada pela luz solar.

Este alinhamento resulta nas várias fases da Lua, incluindo a Lua Cheia, que é uma parte vital do ciclo lunar. O tempo que a Lua leva para completar um ciclo completo da Lua Cheia até a próxima é de cerca de 29,5 dias, conhecido como mês sinódico.

“A lua cheia ocorre quando a Lua está oposta ao Sol em sua órbita ao redor da Terra. O lado mais próximo da Lua está totalmente iluminado”, explica a NASA.

“Muitas culturas nomeiam luas cheias para marcar a passagem do tempo. Os nomes do hemisfério norte para a primeira lua cheia do outono incluem Lua do Caçador, Lua das Folhas Caídas e Lua Congelante.”

A lua cheia será visível nos EUA?

A Lua Cheia de 28 de outubro, também conhecida como Lua do Caçador, nascerá na mesma hora por várias noites, tornando-se visível na sexta-feira, 27 de outubro. Seu pico de iluminação está definido para 16h24 ET de sábado, 28 de outubro, como indicado pelo Almanaque do Fazendeiro.

O que diferencia esta Lua Cheia é que ela coincidirá com um eclipse lunar parcial. Um eclipse lunar parcial ocorre quando o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua faz com que a Lua passe através de apenas parte da sombra umbral da Terra.

Neste caso, a sombra não cobrirá completamente a Lua, criando um fenómeno celestial visualmente deslumbrante. No entanto, o eclipse lunar parcial só será visível para observadores na Europa, África, Ásia e Austrália em 28 de outubro.