Luka Doncic e a resposta surpreendente sobre quem é o GOAT do basquete

Luka Doncic está chamando a atenção global dentro e fora das quadras de basquete. Sua presença em eventos e conferências de imprensa atrai consistentemente um grande número de fãs em todo o mundo.

Num evento recente nos Emirados Árabes Unidos, Doncic viu-se envolvido no antigo debate em torno do título de Maior de Todos os Tempos (GOAT) na história da NBA e no contexto mais amplo do basquete.

A resposta surpreendente de Doncic

Quando questionado sobre quem ele acreditava ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos Doncic ofereceu uma resposta resoluta.

“É MJ”, observou Doncic, referindo-se a Michael Jordan.

Embora esta resposta possa parecer lógica para alguns, ela levantou sobrancelhas devido a Doncicadmiração bem documentada por Lebron James.

Ele se lembra vividamente da experiência de conseguir a camisa de LeBron durante um jogo contra o Los Angeles Lakers quando ele ainda era um novato.

Durante a mesma entrevista, Doncic foi convidado a reunir seus cinco titulares de todos os tempos, mas ele estava relutante em responder.

“Não sei sobre os cinco titulares, teria que pensar sobre isso”, observou.